Les Aventuriers : retour sur les tensions durant le tournage du film avec Alain Delon et Lino Ventura

Dans "Les Aventuriers", Alain Delon, Lino Ventura et Joanna Shimkus forment un trio qui se lance à la recherche d'un trésor englouti au large du Congo. Un long-métrage signé Robert Enrico, qui a souvent dû négocier avec ses deux comédiens principaux durant le tournage pour imposer sa vision.

Les Aventuriers : une chasse au trésor signée Robert Enrico

En 1965, Robert Enrico rencontre le succès dans les salles obscures avec Les Grandes gueules, dans lequel Lino Ventura aide Bourvil à reprendre une scierie. Conquis par le long-métrage qui réunit plus de 3,6 millions de spectateurs au cinéma, Alain Delon fait part de son envie de travailler avec le metteur en scène et l'acteur de Les Tontons flingueurs. Deux ans plus tard sort Les Aventuriers, film qui entraîne le public aux côtés d'amateurs de sensations fortes.

Le premier est Roland (Lino Ventura), mécanicien de génie qui planche sur un prototype de dragster surpuissant. Le second, Manu (Alain Delon), est un pilote de voltige qui se prépare à réaliser une cascade périlleuse sur les Champs-Élysées. Victimes d'une arnaque, les deux amis apprennent l'existence d'un trésor englouti au large des côtes congolaises. Ils partent à sa recherche avec Laetitia (Joanna Shimkus), une jeune artiste qu'ils viennent de rencontrer et avec laquelle ils forment désormais un inséparable trio.

Les Aventuriers ©SND

Après Les Grandes gueules, Robert Enrico collabore à nouveau au scénario avec José Giovanni, qui adapte ici son roman éponyme. Serge Reggiani complète la distribution de ce long-métrage aux décors somptueux, qui emporte le public dans l'histoire rocambolesque d'un trio attachant marquée par des péripéties tragiques, tournée entre la Tunisie, le Sénégal, La Ciotat, la région parisienne ainsi que le fort Boyard.

Les exigences de Lino Ventura et Alain Delon

Tout au long de la production, Robert Enrico doit conjuguer avec les demandes de ses deux têtes d'affiche, rapportées dans un documentaire présent sur les bonus du DVD et du Blu-Ray. Certaines d'entre elles concernent notamment le choix de Joanna Shimkus. Effrayé à l'idée que la comédienne débutante ne soit pas à la hauteur, Alain Delon tente d'imposer sa compagne Nathalie à trois semaines du tournage. Mais certain du talent de la jeune actrice canadienne, le cinéaste refuse, réussissant à convaincre Nathalie Delon que le rôle de Laeticia n'est pas fait pour elle. Lino Ventura soutient alors le réalisateur, désireux d'être sur un terrain d'égalité avec son partenaire.

Dans la foulée, Alain Delon met en avant plusieurs points du scénario qu'il n'apprécie pas. Robert Enrico déjoue une à une ses remarques, et la star ne renonce pas à sa participation au projet. Le tournage débute et se déroule sans encombre, du moins pendant la première semaine. Au bout de quelques jours, les interprètes de Roland et Manu font savoir qu'ils ne sont pas satisfaits de la prestation de Joanna Shimkus, l'estimant inexpérimentée. Ce qui provoque la colère du cinéaste qui, là encore, ne cède pas.

Un réalisateur tenace

Lino Ventura et Alain Delon expliquent ensuite au producteur Gérard Beytout qu'ils n'aiment pas les scènes légères décrivant le quotidien du trio à bord du bateau. Quand il apprend le report des prises de vues de ces séquences, Robert Enrico menace de quitter le film. À la dernière minute, les comédiens acceptent finalement de les tourner. Pour s'excuser auprès de leur réalisateur et admettre leur erreur à propos de l'utilité de ces moments de vie, ils organisent une grande fête.

De retour en France, le cinéaste doit cette fois faire face à la colère de Lino Ventura. Ce dernier considère que l'attaché de presse n'a pas correctement fait son travail, puisque les médias évoquent surtout l'idylle supposée entre Alain Delon et Joanna Shimkus lorsqu'ils abordent Les Aventuriers. Ne voulant pas être traité comme un acteur de troisième plan, voire même comme un figurant, le comédien éclate. Robert Enrico lui promet de remédier à la situation.

Par la suite, la collaboration avec les deux stars se déroule sans problème. Et quand ils découvrent Les Aventuriers, Alain Delon et Lino Ventura l'adorent. Le long-métrage est un succès, qui réunit plus de 3,1 millions de spectateurs dans les salles obscures françaises.