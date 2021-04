Les Bronzés 3 sur TMC : quel acteur n'est pas revenu dans cette suite ?

Sorti en 2006, "Les Bronzés 3" était l'occasion de retrouver la troupe du Splendid au complet. Surtout qu'elle était accompagnée par des seconds rôles marquants des opus précédents. Pourtant, un acteur phare du second volet a refusé de revenir dans cette suite.

Les Bronzés 3 : baila morena !

Les Bronzés et Les Bronzés font du ski font partie du Panthéon des comédies populaires françaises. En effet, les deux films sortis respectivement en 1978 et 1979 ont permis de révéler le réalisateur Patrice Leconte. Surtout, les longs-métrages ont fait connaître au grand public la troupe comique du Splendid. Ainsi, grâce à ces deux films, Christian Clavier, Thierry Lhermitte, Gerard Jugnot, Josiane Balasko, Michel Blanc et Marie-Anne Chazel sont devenus des acteurs incontournables du cinéma hexagonal.

Vingt-sept ans plus tard, l'équipe se reforme pour un troisième volet. Initialement, l'objectif était de se retrouver pour mettre en scène l'adaptation d'Astérix en Hispanie, mais le projet est tombé à l'eau. Perdu pour perdu, les comédiens décident alors de mettre en boîte Les Bronzés 3. On retrouve ainsi Popeye, Nathalie, Gigi, Jérôme, Bernard et bien sûr Jean-Claude en Sardaigne. Désormais quinquagénaires, le groupe d'amis se retrouve avec joie dans l'hôtel de luxe "géré" par Popeye. Toutefois, les coups bas et les mesquineries entre les six amis reviennent rapidement au galop.

Les Bronzés 3 ©TF1 Films Production

Un acteur manque à l'appel

Attaqué par la critique et presque renié par Michel Blanc, Les Bronzés 3 a pourtant très bien marché au box-office. Cela s'explique sans doute par la joie du public de retrouver les acteurs phares des volets précédents. Tout le monde était d'ailleurs de la partie, y compris les acteurs secondaires tels que Martin Lamotte, Bruno Moynot ou bien encore Dominique Lavanant. En ce qui concerne cette dernière, son personnage mythique de Christiane n'était pourtant pas accompagné de son excentrique petit-ami Marius, vu dans Les Bronzés font du ski.

En effet, son interprète Maurice Chevit n'a pu rejoindre l'équipe, la faute à des contraintes professionnelles liées à ses représentations théâtrales. Il faut dire que si l'acteur possède quelques rôles marquants dans des films tels que Le Coup de Sirocco, Les Bronzés font du Ski et Le Mari de la coiffeuse, c'est surtout sur les planches qu'il a établi l'essentiel de la carrière. Ainsi, en 2002, il remporta le Molière du meilleur comédien dans un second rôle pour Conversation avec mon père. Trois ans plus tard, il en remporta un second pour la pièce Brooklyn Boy. Le dramaturge était donc bien trop impliqué au théâtre pour jouer dans le troisième volet des Bronzés. Dommage pour ceux qui se souviennent avec humour de ses blagues graveleuses, entendues notamment lors de la scène culte de la fondue.

Six ans après la sortie du film, Maurice Chevit s'est éteint, à l'âge de 88 ans.