Les Trois Frères sur TFX : découvrez quels sketchs sont repris dans le film des Inconnus

Le film "Les Trois Frères", carton au box-office de 1995 et représentant brillant de la comédie made in France, a construit son succès sur une écriture inédite de la troupe comique Les Inconnus, mais aussi sur la réutilisation intelligente de certains de leurs sketchs les plus réussis.

Plus de 25 ans après sa sortie, Les Trois Frères reste une des comédies françaises les plus populaires et les plus appréciées. Et si Didier Bourdon, Pascal Légitimus et Bernard Campan volent aujourd'hui chacun de leurs propres ailes, Les Trois Frères se signale toujours comme la synthèse parfaite et rare de grands talents, d'idées délirantes et d'un plaisir évident à fabriquer du rire et du divertissement. Les raisons de sa popularité s'expliquent : une production comique inédite et drôle consacrée par un succès historique au box-office et un César du meilleur premier film. Pour raconter cette histoire délirante de trois hommes qui se découvrent frères et s'embarquent dans une histoire invraisemblable d'enlèvement, les trois comédiens ont composé avec des traits réels de leur personnalité respective et depuis leurs expériences familiales. Mais ils ont aussi repris certains des sketchs de leur émission La Télé des Inconnus et les ont adaptés à la trame générale du film.

Cette répétition est à double tranchant : elle est un clin d'oeil au travail antérieur des Inconnus et ravira ainsi l'audience historique, mais elle peut aussi donner une sensation de réchauffé et alourdira aux yeux de certains la démarche. Mais rien est impossible tant qu'on veut bien y mettre du soin, et les trois comédiens réussissent haut la main leur pari en sublimant ces sketchs.

Les Trois Frères ©Pathé

Les Langages hermétiques et Les Publicitaires, La Lessive Prox...

Après avoir connu un grand succès sur les planches et à la télévision, la suite logique est le format long-métrage pour le grand écran. Logique, mais pas pour autant aisé. Il faut en effet garder l'identité et l'humour propres au Inconnus, mais proposer aussi quelque chose de nouveau, d'inédit. Utiliser de la matière existante, oui, mais l'adapter avec intelligence dans une histoire d'1h45mn et une intrigue principale. Le meilleur exemple est sans doute l'adaptation du sketch Les Publicitaires. Le sketch qui mettait en scène une réunion de publicitaires est comme éparpillé dans le film sur plusieurs séquences : dans l'agence de publicité de Pascal Légitimus, puis lors d'un dîner. Pascal Légitimus reprend le rôle puisqu'il incarne un jeune cadre face à Elie Semoun et Bernard Farcy. Mêmes queues de cheval, mêmes tics de langage et même moqueries des travers du métier se retrouvent ainsi dans Les Trois Frères, parfaitement passées de la scène de théâtre au format de la comédie de cinéma.

La scène du dîner chez Pascal, où ses deux frères finissent par débarquer sous influence de plusieurs drogues et tiennent des propos plus qu'incohérents, utilise d'ailleurs un autre sketch, intitulé Les Langages hermétiques. Celui-ci comme Les Publicitaires ont été créés pour Le Nouveau Spectacle en 1993. Sketch sur les jargons et les dialogues de sourds, c'est aussi cette matière qui est utilisée pour la séquence chez le notaire. Beaucoup moins visuel, ce sketch de dialogues et de jeux de mots est sublimé par la mise en scène du film.

On retrouve aussi une séquence comique dérivée d'une fausse publicité créée par les Inconnus pour leur cinquième La Télé des Inconnus en 1991 : La Lessive Prox. Sur le même thème, Les Trois Frères s'amusent avec le produit Détach'Tout et le fameux slogan : "C'est le mi-mi, c'est le miracle..."

... et Les Sous-sous dans la popoche !

Autre sketch très célèbre, Les Sous-sous dans la popoche, parodie du jeu télévisé Le Millionnaire créée pour leur sixième émission La Télé des Inconnus en 1992. Les personnages évidemment changent, mais le déroulé du sketch et de la séquence sont très proches. Avantage du long-métrage, cette séquence est "préparée" par une autre séquence inédite, inoubliable, où les trois hommes font semblant d'avoir obtenu "les trois télés" pour partir d'un établissement sans avoir à payer...

À côté de ces célèbres exemples, d'autres références à d'anciens sketchs se trouvent dans Les Trois Frères, notamment à celui intitulé Les Commerces, créé pour la scène lui aussi dans le spectacle Le Nouveau Spectacle. Ainsi, plutôt que de simplement se reposer sur des valeurs comiques sûres, les Inconnus ont adapté avec subtilité certains de leurs sketchs, leur donnant des décors, des situations neuves et donc pour le public une appréciation inédite du même humour.