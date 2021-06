Les Visiteurs 2 sur TMC : Gérard Depardieu aurait pu jouer dans cette suite

Suite du carton de 1993, "Les Visiteurs 2" voyait le trio Clavier-Reno-Poiré collaborer de nouveau. Toutefois, ce trio aurait pu être un quatuor avec le rajout d’un acteur de poids du cinéma français : Gérard Depardieu.

Les Visiteurs 2 : c’est okaaaaaay !

En 1993, Jean-Marie Poiré marque le public français avec un film qui mélange comédie populaire et film fantastique : Les Visiteurs. Numéro 1 du box-office français cette année-là (13 millions d’entrées), le film a pu laisser une fin ouverte suffisante pour qu’un second volet voit le jour. Les Visiteurs 2 met toutefois du temps à sortir, la faute à une longue réflexion du duo Clavier-Poiré pour mettre en scène une suite efficace. En outre, le film perd SA révélation du long-métrage : Valérie Lemercier, remplacée par Muriel Robin. Avec un budget de 140 millions de francs (contre 50, pour le premier opus), le film s’annonce alors comme une superproduction française, un an avant qu’Astérix et Obélix contre César ne voit le jour. À noter que le film possède deux fois plus de placements de produits que dans le premier film.

Les Visiteurs 2 ©Gaumont International

Les Visiteurs 2 voit donc Godefroy de Montmirail repartir au Moyen Age pour épouser sa bien-aimée Frénégonde. Seulement, son valet Jacquouille la Fripouille est resté bloqué au XXe siècle, tandis que son descendant, Jacquart, a suivi par accident le preux chevalier. Godefroy retourne alors au XXème siècle pour le chercher.

Si le film est aussi froidement accueilli par la presse que le précédent, il réalise 8 millions d’entrées en France. Un score toutefois plus faible que Les Visiteurs.

Depardieu voulait faire partie de l’aventure

Entre Les Visiteurs et Les Visiteurs 2, Jean-Marie Poiré a réalisé une comédie en 1995 : Les Anges Gardiens. Comme souvent, Poiré fait appel à son acteur fétiche : Christian Clavier. Cependant, il l’associe cette fois à un autre cador du cinéma français : Gérard Depardieu. Malgré un tournage très mouvementé, le film est un succès, devenant une comédie culte du cinéma français.

À l'origine, Depardieu souhaitait tourner avec le duo Poiré-Clavier, après avoir été emballé par Les Visiteurs. Le comédien aurait donc pu faire partie de la distribution du second volet. Seulement, cette suite prend beaucoup trop de temps, et c’est finalement dans Les Anges Gardiens que les trois hommes se réunissent. De plus, grâce à l’efficacité de leur collaboration, Christian Clavier et Gérard Depardieu entament par la suite, une longue association entre 1999 et 2002, incarnant respectivement Astérix et Obélix dans Astérix et Obélix contre César et surtout Astérix et Obélix : Mission Cléopatre.

À noter que ces deux monstres sacrés du cinéma français se retrouveront en 2021 pour les besoins du film Mystère à Saint-Tropez.