Orgueil & préjugés sur Arte : deux acteurs ont vécu une histoire d'amour

Difficile de passer à côté de l'adaptation du roman de Jane Austen par le britannique Joe Wright. L'une des forces majeures d'"Orgueil & préjugés" est sans hésiter son impeccable interprétation. Saviez-vous que deux des comédiens phares du film étaient sortis ensemble dans la réalité ?

Orgueil & préjugés : le romantisme a son apogée

Pour les moins familiers de l'œuvre de Jane Austen, sachez que Orgueil & préjugés nous transporte en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle.Là, dans un village du Hertfordshire, l'anxieuse Mrs Bennet cherche à marier ses cinq filles. Et pour cause, à la mort de leur père bien-aimé, ces dernières se retrouveront sans le sou. Pire, la maison familiale sera léguée à un rébarbatif cousin, les privant de tout héritage. Voilà pourquoi Mrs Bennet s'affaire autant, notamment autour de ses deux aînées, Jane et Elizabeth.

La première est d'une beauté sans pareille et fait malgré elle tourner la tête de bien des jeunes hommes. La seconde, Elizabeth, n'est que peu intéressée par les liens sacrés du mariage. Mortifiée à l'idée de devoir dépendre d'un homme pour assurer son avenir, elle met un point d'honneur à ne pas s'intéresser à la gent masculine.

Orgueil & préjugés ©D.R.

Malheureusement, ses certitudes vont être remises en question par l'arrivée de deux jeunes hommes fortunés en ville. D'un côté, le solaire Mr Bingley, qui remarque instantanément Jane. De l'autre, le ténébreux Mr Darcy, dont la rencontre avec Elizabeth se passe particulièrement mal. Mais ne dit-on pas que seuls les imbéciles ne changent pas d'avis ?

Un casting cinq étoiles

Il faut reconnaître à Joe Wright qu'il a eu du nez en constituant la distribution de Orgueil & préjugés. En tête d'affiche, Keira Knightley, qui a failli voir le rôle lui échapper en raison de son physique un peu trop avantageux. Face à elle, Matthew Macfadyen (Succession) incarne un Darcy plus vrai que nature. Jane, l'aînée des Bennet, est campée par la sublime Rosamund Pike (Gone Girl) tandis que Simon Woods (Rome) incarne son soupirant. Les parents des cinq sœurs sont respectivement joués par deux acteurs particulièrement talentueux, Donald Sutherland et Brenda Blethyn (Vera).

Orgueil & préjugés ©D.R.

Parmi les trois plus jeunes Bennet, reconnaîtrez-vous Carey Mulligan (Drive), Jena Malone (Hunger Games) ou encore Talulah Riley (Westworld) ? Les jeunes comédiennes se sont construit de belles filmographies depuis le tournage de Orgueil & préjugés !

Chagrins d'amour

Le réalisateur s'est laissé aller à quelques confidences sur le choix des interprètes des protagonistes du film. Le cinéaste a notamment confié avoir beaucoup hésité à choisir Simon Woods pour prêter ses traits à Mr Bingley. Pourquoi donc ? Tout simplement parce que le comédien avait vécu une histoire d'amour avec l'une des actrices : on vous le donne en mille, il s'agissait de Rosamund Pike, l'interprète de Jane ! Le réalisateur, en plein dilemme, a finalement décidé de passer un coup de fil à la comédienne - castée en amont - pour tâter le terrain.

Orgueil & préjugés ©D.R.

Fort heureusement, l'actrice n'était pas du tout contrariée par la perspective de rejouer une histoire d'amour avec son ex - qu'elle n'avait d'ailleurs pas vu depuis un moment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que le tournage de Orgueils & préjugés a du leur rappeler des souvenirs ! Sur une note d'indiscrétion, Rosamund Pike et Simon Woods se sont rencontrés à l'université. Leur histoire d'amour a duré un peu plus de deux ans. Ce n'est qu'après leur séparation que le comédien britannique a fait son coming-out homosexuel.

Orgueil & préjugés ©D.R.

Pour la petite histoire, Pike a ensuite partagé la vie de Joe Wright lui-même ! Seulement, leur relation a pris une tournure dramatique quand le réalisateur a quitté sa muse peu avant leur mariage, en 2008. L'année suivante, la comédienne rencontre un homme d'affaires, Robie Uniacke, qu'elle n'a pas quitté depuis. De son côté, Simon Woods s'est marié en 2012 avec Christopher Bailey, styliste officiant notamment chez Burberry.