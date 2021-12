Robin des Bois : une préparation intensive pour Russell Crowe

Depuis un bon siècle, le personnage de Robin des Bois connaît différentes interprétations dans les grandes salles. En 2010, Ridley Scott décidé d’y ajouter sa touche personnelle, ramenant même Russell Crowe pour interpréter le célèbre héros. L’acteur a dû convaincre les plus sceptiques grâce à une intense préparation physique.

Robin des Bois vu par Ridley Scott

Les Aventures de Robin des Bois avec Eroll Flynn en 1938, l’adaptation Disney en 1973, Kevin Costner qui joue le célèbre archer en 1991… Robin des bois ne manque pas d’apparitions au cinéma. Quand Ridley Scott décide également d’imposer sa nouvelle version en 2010, c’est donc un événement. En effet, le réalisateur britannique n’est pas connu pour mettre en scène des films légers. Lorsqu’on regarde ses travaux sur Gladiator et Kingdom of Heaven, son Robin des Bois promettait une grande épopée historique et sanglante.

C’est d’ailleurs pour cela qu’il fait appel à Russell Crowe, l’un de ses acteurs fétiches qu’il a fait tourner dans Gladiator, American Gangster et Mensonges d’Etat. Dans le rôle du héros légendaire britannique, le comédien australien devait offrir une interprétation plus sombre que ses confrères précédents.

Sorte de préquel qui dévoile comment Robin est devenu le grand héros connu de tous, Robin des Bois compte, en outre, un excellent casting avec Cate Blanchett, Max von Sydow, William Hurt, Mark Strong, Oscar Isaac, et même Léa Seydoux.

Une prise de poids qui interroge

Russell Crowe fait sans doute partie des plus grands acteurs de son temps. L’acteur oscarisé est connu pour se donner à fond dans les rôles qu’il joue. Chose qu’il a donc faite en 2008 pour Mensonges d’Etat, dans lequel il a pris 20 kg afin de jouer un personnage en surpoids. Cependant, un an après ce film, il a dû garder la même ligne pour interpréter le journaliste Cal McAffrey dans Jeux de pouvoir. Le voir décrocher le rôle de Robin des Bois fut donc une interrogation pour beaucoup, tant le timing allait être très serré pour que Russell Crowe se mette dans la peau d’un personnage réputé svelte et athlétique. Toutefois, non seulement il a conservé la confiance de Ridley Scott, mais en plus, il a mis le paquet en termes de préparation.

Ainsi, l’acteur a dépensé sans compter pour se renforcer musculairement (plus de 100 000 dollars de matériel sportif). De plus, pour s’acclimater à la forêt dans laquelle son personnage se réfugie régulièrement, Russell Crowe s’est amusé à chasser pieds nus dans les forêts australiennes durant plusieurs mois. Il s’est également coupé les cheveux, car ces derniers le gênaient trop pour tirer à l’arc.

Il révéla d’ailleurs durant un entretien avec MTV qu’il s’était longuement entraîné pour atteindre une cible à presque 50 mètres ! Enfin, il s’est préparé intellectuellement puisqu’il s’est régulièrement documenté sur le personnage de Robin des Bois en lisant de nombreux livres sur lui. Professionnel jusqu’au bout ce Russell !