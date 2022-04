Sans un bruit 2 : cette scène a été traumatisante pour Emily Blunt

En 2018, John Krasinski surprend tout le monde avec Sans un bruit. Film d'horreur à concept brillamment écrit, le long-métrage reçoit des retours dithyrambiques. Le film rapporte plus de 340 millions de dollars de recettes au box-office (pour un budget de 17 millions). Un succès monstrueux qui pousse évidemment la Paramount à lancer une suite.

Le 16 juin 2021, après de nombreux reports liés à la crise sanitaire, Sans un bruit 2 voit enfin le jour dans les salles de cinéma. Toujours réalisé par John Krasinski, le long-métrage se déroule directement après les événements du premier film. Emily Blunt est de retour devant la caméra.

Cette suite prend un peu le contre-pied du premier volet, qui se déroulait essentiellement la nuit. En effet, la plupart des séquences horrifiques ont lieu en plein jour. Le film a également marqué les esprits avec une séquence d'ouverture proprement hallucinante.

En effet, Sans un bruit 2 s'ouvre sur un flash-back musclé. John Krasinski est de retour à l'écran le temps de cette séquence d'ouverture folle qui met en scène la première rencontre entre les humains et les terribles créatures du film.

Dans cette scène, les deux parents de la famille Abbott sont séparés et tentent de protéger chacun l'un de leurs enfants. Le père est avec la jeune Regan tandis que la mère est avec le petit Marcus. Ces deux derniers sont à bord de leur voiture quand un bus dont le chauffeur a perdu le contrôle leur fonce dessus. Evelyn Abbott est obligée de faire une manœuvre à faire pâlir Vin Diesel et se retrouve à conduire en marche arrière. Un passage sous tension qui a été réalisé sans trucage.

Emily Blunt a admis qu'elle hésitait à revenir dans cette suite ; persuadée qu'ils ne pourraient pas faire mieux que le premier opus. Cependant, le scénario de son époux John Krasinski l'a convaincue, notamment en raison de la scène d'introduction.

Elle a également reconnu que cette scène était extrêmement dure et stressante à jouer. La séquence dans le film est la première prise de cette cascade où un bus lui fonce dessus à près de 30km/h. Une scène qui a marqué la comédienne comme elle l'expliquait à l'époque de la sortie du film :

Je suis vraiment fière de John pour cette séquence car elle a été chorégraphiée pendant deux semaines. Ce n’est pas un bus en CGI, c’est un vrai bus. Et ensuite nous avions un conducteur cascadeur à l’avant du car. Et donc vraiment, ma vie était entre ses mains. Donc je lui ai dit avant de commencer, en le regardant : ‘Bien, j’espère que vous êtes doué parce que ma vie est entre vos mains‘. Et il s’est simplement penché pour me répondre : ‘Je suis le meilleur’. Et il l’était vraiment. Mais c’était en quelque sorte terrifiant. Je n’avais jamais fait une cascade comme celle-là. Je me suis demandé si John m'aimait vraiment...