Red Notice : Ryan Reynolds et Dwayne Johnson s'éclatent dans la nouvelle bande-annonce

La comédie d'action de Netflix, "Red Notice", se dévoile davantage avec une nouvelle bande-annonce impressionnante. Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds vont s'éclater dans ce film disponible le 12 novembre sur la plateforme de streaming.

Red Notice envoie du lourd sur Netflix

Avec Red Notice Netflix a encore fait fort. La plateforme de streaming est parvenue à réunir un trio de rêve pour cette comédie d'action réalisée par Rawson Marshall Thurber. Plus besoin de présenter Dwayne Johnson, Gal Gadot et Ryan Reynolds. Tous les trois sont des stars mondialement connues habituées à tourner dans des grosses productions. D'ailleurs, Dwayne Johnson et Gal Gadot s'étaient déjà croisés dans Fast and Furious 5 puis Fast and Furious 6. Ils vont à nouveau s'opposer dans Red Notice puisque le comédien y joue l'agent Hartley et l'actrice la criminelle Sarah Black, la voleuse d'œuvres d'art la plus recherchée au monde. Pour l'arrêter, Hartley va faire équipe avec Nolan Booth, le second plus grand voleur, interprété par Ryan Reynolds.

Red Notice ©Netflix

Le film va nous emmener dans plusieurs pays et nous en mettre plein les yeux. Le premier trailer donnait déjà le ton d'un film aussi drôle qu'explosif. À quelques jours de sa sortie, Netflix nous offre une nouvelle bande-annonce (en une d'article).

Une nouvelle bande-annonce impressionnante

Cette vidéo de Red Notice reste dans le même esprit que la précédente. Avec Ryan Reynolds qui fait le show et amène son humour habituel. Dwayne Johnson n'est pas en reste et ne se contente pas de se servir de ses muscles. Cette bande-annonce insiste d'ailleurs davantage sur leur rencontre. Enfin, Gal Gadot est toujours aussi classe et également capable d'amener une certaine légèreté. On apprend sur ces images qu'elle va parvenir à piéger Hartley et l'envoyer en prison. Une fois qu'il se sera échappé avec l'aide de Nolan, il pourra l'empêcher de voler un œuf d'une grande valeur et ainsi laver son honneur. En tout cas on sent que le trio s'éclate pour notre plus grand plaisir.

Il faudra patienter encore un peu avant de voir Red Notice. Le film sera mis en ligne le 12 novembre. Après cette sortie les trois interprètes pourront se focaliser sur d'autres gros morceaux à venir. Dwayne Johnson sera à l'affiche de Black Adam, dont un premier aperçu a récemment été dévoilé. Gal Gadot va reprendre son costume de super-héroïne pour Wonder Woman 3. Et Ryan Reynolds devrait prochainement démarrer le tournage de Deadpool 3. En attendant, rendez-vous sur Netflix !