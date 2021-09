Salto : les films et séries à regarder en octobre 2021

Salto propose encore et toujours des fictions en avant-première en provenance des groupes TF1, France télévisions ou M6. Ce mois d'octobre sera rempli de nouveautés. Côté cinéma, la plateforme offre une collection des films de David Fincher et une collection "Fiertés". Côté séries, il y aura de quoi visionner des programmes inédits et l'intégrale de grands classiques comme "Charmed".

David Fincher à l'honneur

Dès le 1 er octobre, les fans du réalisateur David Fincher pourront redécouvrir une partie de ses réalisations dans une collection qui lui est entièrement dédiée. Grand perfectionniste, il a été nommé et récompensé à de multiples reprises. Parmi ses différents films à succès, on retrouve sur la plateforme Salto :

Un soir bien arrosé d’octobre 2003, Mark Zuckerberg, un jeune étudiant, pirate le système informatique de l’université de Harvard pour créer un site, une base de données de toutes les filles du campus. Il affiche côte à côte deux photos et demande à l’utilisateur de voter pour la plus canon. Il est accusé d’avoir violé la sécurité, les droits de reproduction et le respect de la vie privée. C’est pourtant à ce moment qu’est né ce qui deviendra Facebook. Cette invention révolutionnaire qui engendre des conflits passionnés.

Avec : Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer

À l’occasion de son cinquième anniversaire de mariage, Nick Dunne signale la disparition de sa femme, Amy. Sous la pression de la police et l’affolement des médias, l’image du couple modèle commence à s’effriter. Très vite, les mensonges de Nick et son étrange comportement amènent tout le monde à se poser la même question : a-t-il tué sa femme ?

Avec : Ben Affleck, Rosamund Pike, Neil Patrick Harris, Tyler Perry

Gone Girl ©New Regency Pictures

Mikael Blomkvist, brillant journaliste d’investigation, est engagé par le puissant Henrik Vanger, pour enquêter sur la disparition de sa nièce, Harriet. Il est convaincu qu’elle a été assassinée par un membre de sa famille. Lisbeth Salander, jeune femme rebelle mais enquêtrice exceptionnelle, est chargée de se renseigner sur Blomkvist. Entre la jeune femme perturbée qui se méfie de tout et le journaliste tenace, un lien de confiance fragile va se nouer tandis qu’ils suivent la piste de plusieurs meurtres...

Avec : Rooney Mara, <a " href="https://www.cineserie.com/persons/8339/" target="_blank" rel="noopener">Daniel Craig, Christopher Plummer, Stellan Skarsgård,

Zodiac, l'insaisissable tueur en série qui sévit à la fin des années 60 et répandit la terreur dans la région de San Francisco, fut le Jack l'Eventreur de l'Amérique. Robert Graysmith, jeune et timide dessinateur de presse, n'avait ni l'expérience ni les relations de son brillant collègue Paul Avery, spécialiste des affaires criminelles au San Francisco Chronicle. Extérieur à l'enquête, il n'avait pas accès aux données et témoignages dont disposait le charismatique Inspecteur David Toschi et son méticuleux partenaire, l'Inspecteur William Armstrong. Le Zodiac n'en deviendrait pas moins l'affaire de sa vie...

Avec : Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr.

Zodiac ©Paramout Pictures

Le narrateur, sans identité précise, vit seul, travaille seul, dort seul, comme beaucoup d’autres personnes seules qui connaissent la misère humaine, morale et sexuelle. C’est pourquoi il va devenir membre du Fight club, un lieu clandestin où il va pouvoir retrouver sa virilité, l’échange et la communication. Ce club est dirigé par Tyler Durden, une sorte d’anarchiste entre gourou et philosophe qui prêche l’amour de son prochain.

Avec : Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter, Meat Loaf, Jared Leto entres autres.

Collection "Fiertés"

La plateforme Salto propose ce mois-ci une collection de cinq films mettant à l'honneur des personnages homosexuels et des histoires qui visent à lutter contre les clichés de genre. On retrouvera donc dès le 8 octobre :

Ron Woodroof a 35 ans, sa vie se résume à : sexe, drogue et rodéo. Tout bascule quand il est diagnostiqué séropositif, il lui reste 30 jours à vivre. Révolté par l’impuissance du corps médical, il a recours à des traitements alternatifs non officiels. Au fil du temps, il rassemble d’autres malades en quête de guérison : le Dallas Buyers Club est né. Ron doit s’engager dans une bataille contre les laboratoires et les autorités fédérales.

Avec : Matthew McConaughey, Jennifer Garner, Jared Leto.

Dallas Buyers Club ©Truth Entertainment/Voltage Pictures

Dans le New York des années 1950, Therese, jeune employée d'un grand magasin de Manhattan, fait la connaissance d'une cliente distinguée, Carol, femme séduisante, prisonnière d'un mariage peu heureux. À l'étincelle de la première rencontre succède rapidement un sentiment plus profond. Les deux femmes se retrouvent bientôt prises au piège entre les conventions et leur attirance mutuelle.

Avec : Rooney Mara, Cate Blanchett

L'histoire vraie d'un ex-flic, ex-mari, ex-arnaqueur aux assurances, ex-prisonnier modèle et éternel amant du codétenu Philip Morris. Steven Russell est prêt à tout pour ne jamais être séparé de l'homme de sa vie. Ce qui implique notamment de ne pas moisir en prison... Jusqu'où peut-on aller par amour ? Très loin si l'on en croit l'histoire incroyable de Steven Russell, un génie de l'évasion rattrapé par son romantisme.

Avec : Jim Carrey, Ewan McGregor

I Love You Phillip Morris ©Truth Entertainment/ Voltage Pictures

Le film retrace les huit dernières années de la vie d’Harvey Milk. Dans les années 1970, il fut le premier homme politique américain ouvertement gay à être élu à des fonctions officielles, à San Francisco en Californie. Son combat pour la tolérance et l’intégration des communautés homosexuelles lui coûta la vie. Son action a changé les mentalités, et son engagement a changé l’histoire.

Avec : Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco

Billy, onze ans, découvre avec surprise qu’un cours de danse partage désormais les mêmes locaux que son club de boxe. Il assiste discrètement aux leçons de danse. Mais le père de Billy et son grand frère Tony, se battent quotidiennement pour assurer le minimum à leur famille. Les frustrations explosent quand ils découvrent que Billy a dépensé l’argent consacré aux cours de boxe pour des activités nettement moins viriles.

Avec : Jamie Bell, Julie Walters

Côté séries

Séries inédites :

The North Water, saison 1 (8 octobre)

Stargirl, saison 1 (15 octobre)

All American, saison 4 en US+24 (26 octobre)

Séries non inédites :