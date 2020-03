Shadowz : le Netflix de l'horreur est à présent disponible

Découvrez toutes les informations sur Shadowz, la première plateforme française de SVOD dédiée au cinéma de genre. En d'autres mots, ce que l'on attendait tous : le Netflix de l'horreur.

Avec la très grave crise sanitaire liée au coronavirus qui secoue actuellement la planète entière et confine les français chez eux, les plateformes de SVOD semblent être une bouée de sauvetage pour empêcher beaucoup d'entre nous de sombrer dans l'ennui. Au milieu des géants du streaming comme Netflix, OCS, ou Amazon, un petit nouveau vient de pointer son nez, Shadowz, et il devrait séduire les amateurs de films de genre.

Shadowz, la "première plateforme de screaming"

Disponible depuis le 13 mars dernier, Shadowz est décrite comme "la première plateforme de screaming". Il s'agit, vous l'aurez compris, d'une plateforme de vidéo à la demande par abonnement, destinée aux fans de cinéma de genre. Cette offre regroupe des grands classiques, des pépites et les dernières nouveautés introuvables du thriller, horreur, fantastique, science-fiction et polar.

Actuellement, sur le site officiel de Shadowz, de nombreux films sont déjà disponibles comme Halloween, The Descent, l'Orphelinat, Piranha 3D, Donnie Darko, Mister Babadook, Cannibal Holocaust, La Nuit des Morts Vivants, The Collector ou encore les trois films de la saga Hellraiser. Des nouveautés seront ajoutées chaque semaine, de même que des bonus, des making-of, et des interviews.

Shadowz est accessible en streaming dès à présent sur PC et Mac pour un tarif de 4,99€ par mois sans engagement, et l'application devrait arriver prochainement sur iOS et Android. Pour les plus frileux, une période d'essai gratuite de 7 jours est proposée.

La plateforme bénéficie du soutien de professionnels du cinéma comme le réalisateur Alexandre Aja qui a déclaré au dernier Festival de Gérardmer :