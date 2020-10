Spike Lee ne savait pas que Chadwick Boseman était malade sur le tournage de Da 5 Bloods

L'acteur Chadwick Boseman est décédé fin août. Alors seulement âgé de 43 ans, c'est une grande perte pour l'industrie du cinéma. Spike Lee, qui l'a fait tourner dans le récent « Da 5 Bloods », ignorait que le comédien était malade.

Chadwick Boseman : un grand acteur parti trop tôt

Le 28 août dernier, Chadwick Boseman, notamment célèbre pour son rôle de Black Panther dans le Marvel Cinematic Universe (MCU), est décédé des suites d'un cancer du colon. Une tragédie dont on a encore du mal à se remettre. L'un de ses derniers films est Da 5 Bloods, l'excellent drame de Spike Lee, sorti le 12 juin dernier sur Netflix. Le cinéaste oscarisé ne savait pas du tout que Chadwick Boseman était alors atteint d'un cancer pendant le tournage.

Da 5 Bloods : une petite pépite

Da 5 Bloods s'est avéré être une excellente proposition de Spike Lee. Pourtant bien reçu par les critiques, seul Netflix a accepté de produire et diffuser le dernier long-métrage du cinéaste. Les autres studios ayant jugé l’œuvre peu rentable. Une aubaine pour le réalisateur qui s'est lâché sur ce long-métrage : 2h35 de coup de gueule où Spike Lee a carte blanche pour s'exprimer. Da 5 Bloods est l'une des dernières apparitions cinématographiques de Chadwick Boseman. Un rôle dans lequel le comédien était d'ailleurs mémorable, et où il avait perdu énormément de poids. Avec le recul, on se demande aujourd'hui si c'était vraiment pour le rôle, ou à cause de son cancer...

« Je le respecte pour ça »

Lors d'une interview avec Variety, Spike Lee a brièvement parlé de l'implication de Chadwick Boseman dans Da 5 Bloods. Selon lui, il n'était pas au courant de la maladie de son comédien. Surtout que le tournage du film, en Asie du Sud-Est, n'était pas vraiment de tout repos. En pleine jungle, dans des conditions souvent compliquées, jamais l'acteur n'a fait mention de son état. Spike Lee a ajouté que s'il avait été conscient de la maladie de Boseman, il ne lui aurait pas demandé de tourner dans son film, ou, dans tous les cas, il l'aurait ménagé comme il pouvait. Voici ce que le cinéaste avait à dire :

Il n'avait pas l'air bien, mais jamais m'est venu à l'esprit l'idée qu'il avait un cancer. C'était un tournage très pénible. Nous sommes arrivés au Vietnam qu'à la fin du film à Hô Chi Minh-Ville. Mais tout le reste, les passages dans la jungle, on les a tourné en Thaïlande. Il faisait 100 degrés tous les jours. À cette époque, c'était aussi l'endroit où l'air était le plus pollué au monde. Je comprends pourquoi Chadwick ne me l'a pas dit, parce qu'il ne voulait pas que je le ménage. Si j'avais su, je ne lui aurais pas fait faire certaines choses. Et je le respecte pour ça.

C'est vrai que Da 5 Bloods était un tournage compliqué pour toute l'équipe. Mais le rendu en valait sans doute le coup. Cette histoire reflète en tout cas le caractère et le courage du comédien, qui a gardé sa maladie pour lui jusqu'à la fin...