Spring Breakers sur Prime Video : la scène de sexe à trois a dérangé Vanessa Hudgens

Pour le meilleur ou le pire, "Spring Breakers" a marqué les esprits des spectateurs. Du côté du casting, ce fut également un tournage à part. Et pour Vanessa Hudgens tout ne fut pas une promenade de santé, comme sa scène de sexe avec Ashley Benson et James Franco.

Spring Breakers, forever

Pour certains, Spring Breakers est un chef-d'œuvre. Pour d'autres, une des plus grosses arnaques des années 2010. Même au sein de la rédaction de CinéSéries le film d'Harmony Korine divise. Reste que le long-métrage est difficilement oubliable. Visuellement, chaque plan est marquant avec des couleurs flashy qu'on doit au directeur de la photographie Benoît Debie. Et côté scénario, Spring Breakers cherche à représenter une jeunesse américaine moderne qui, plongée dans l'ennui, n'a plus rien d'innocente et révèle une moralité douteuse.

Spring Breakers ©A24

On y suit en effet quatre amies qui souhaitent aller en Floride pour le spring break. Un lieu de fête et de débauche qui a lieu chaque année. Ayant besoin d'argent, elles braquent un fast-food. Elles partent ainsi et se lancent dans un périple de sexe, drogue et d'alcool. Mais elles vont vite déchanter après une garde à vue et la rencontre d'Alien, un rappeur et trafiquant de drogue qui décide de les prendre sous son aile. Pour certaines, ce sera trop. Pour d'autres, ce sera l'occasion d'aller encore plus loin dans leur recherche de sensations fortes.

Quand les filles de Disney cassent leur image

Au casting de Spring Breakers on retrouve James Franco totalement déjanté dans le rôle d'Alien, mais également Vanessa Hudgens, Selena Gomez, Ashley Benson et Rachel Korine. La dernière, peu connue du grand public, est l'épouse d'Harmony Korine et a tourné dans des films indépendants. Pour les autres, il s'agit de stars du petit écran révélées dans des programmes pour adolescents. À l'époque, Vanessa Hudgens et Selena Gomez ont encore une image "Disney". L'une avec les films High School Musical, l'autre avec Hannah Montana puis Les Sorciers de Waverly Place. Concernant Ashley Benson, elle est au premier plan de la série Pretty Little Liars, qui vise tout de même un public un peu plus âgé.

Spring Breakers ©A24

Reste que le trio a une image sage qui va totalement changer avec le sulfureux Spring Breakers. Un contraste justement intéressant dans le film. Suivant cette idée, deux scènes auront probablement le plus marqué les esprits. Lorsque Vanessa Hudgens et Ashley Benson forcent James Franco à mimer une fellation avec deux armes à feu dans la bouche (séquence en partie improvisée par l'acteur), et la scène de sexe du trio dans la piscine. Un passage hors du temps et nébuleux avec un final explosif. Mais un passage surtout marquant pour Vanessa Hudgens, qui l'a plutôt mal vécu.

Une scène de sexe compliquée pour Vanessa Hudgens

C'est bien simple, après le tournage de cette scène, la comédienne a prévenu son agent qu'elle ne voulait plus jamais tourner une scène de sexe. À l'époque, elle expliquait au magazine Glow qu'elle s'était sentie extrêmement nerveuse et que ce fut difficile à gérer pour elle. Il faut dire qu'il n'est jamais évident de tourner ce genre de scène, d'autant plus la première fois. Mais lorsqu'il faut, en plus, le faire dans une piscine et à trois, on peut comprendre le malaise de la comédienne, âgée alors de 24 ans. D'ailleurs, c'est justement la scène de sexe qui freina Emma Roberts pour le rôle de Brit, qui revint à Ashley Benson après son refus.

Cependant, si ce moment n'a pas été bien vécu par Vanessa Hudgens au moment du tournage, l'actrice est tout de même restée très positive sur le film.

Je suis très fière du film. J'ai l'impression que c'est quelque chose à part, un film pas comme les autres, très frais, amusant et excitant.

Un bon souvenir dans l'ensemble qui, comme elle le souhaitait, lui aura permis de s'éloigner de son image trop propre d'High School Musical. Depuis, elle a tourné dans des films de genres variés. On faisait d'ailleurs le point sur sa carrière dans notre article ici.

Spring Breakers est disponible sur Amazon Prime Video.