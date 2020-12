Star : c'est quoi cette nouvelle extension de Disney+ ?

Alors que la nuit du jeudi 10 au vendredi 11 décembre a été riche en émotions et en annonces, Disney a commencé par évoquer l'extension de sa plateforme de SVOD Disney+ avec Star, qui proposera un catalogue de films imposant et visant, pour la plupart des programmes, un public un peu plus âgé. Netflix peut trembler.

Disney se diversifie En ayant tout d'abord annoncé qu'à la date du 2 décembre 2020 le nombre d'abonnés de Disney+ s'élevait à près de 86.8 millions, l'entreprise aux grandes oreilles a su étonner lors de la journée des actionnaires (Investor Day) qui se déroulait la nuit dernière, en proposant aux spectateurs bon nombre de nouveautés comme les nouvelles séries Star Wars, la bande-annonce de la série Loki, ou un film sur Buzz l'éclair. Mais avant de dévoiler ces nouveaux contenus, Disney a débuté avec l'annonce d'une nouvelle section au sein de sa plateforme de streaming Disney+ : Star. C'était une rumeur insistante, c'est aujourd'hui une réalité. Disney+ se permet avec son immense catalogue, notamment avec l'acquisition de la 20th Century Fox, de pouvoir offrir à un plus grand nombre un choix gigantesque de films et de séries. Ayant la réputation d'être une plateforme "trop familiale", les programmes présents sur Star seront des films ou de séries appartenant à la Fox, qui a été racheté par Disney en 2019. Les films Aliens de Ridley Scott ou encore le film Logan de James Mangold pour rester dans le thème Marvel, seront des films qui seront ajoutés à ce nouveau catalogue. Des séries comme Modern Family ou encore This Is Us seront également disponibles. Des nouveautés, oui, mais à quel prix ? Disney+ en France est au prix de 6,99 euros mensuels. Pour l'option "Star", il faudra rajouter 2 euros, soit un total de 8,99 euros par mois, ce qui est toujours moins cher que Netflix, qui propose un abonnement allant jusqu'à 15,99 euros par mois. Avec cet abonnement qui ne fait qu'accroître sa proposition de contenus tout en restant toujours plus attractif que ses concurrents avec une offre qui est quasiment de l'ordre de la moitié, Disney+ ne fait que s'imposer encore un peu plus dans les foyers. Seulement attention, le catalogue a beau être celui qu'il est, il ne faut pas oublier qu'en France, la chronologie des médias ne permet pas de pouvoir voir un film sans attendre un certain délai (trois ans après la sortie en salles). Il faudra donc s'armer de patience. Star sera disponible en France sur Disney+ à partir du 23 février 2021.