The Babysitter 2 : Netflix dévoile la bande-annonce

Cole et ses amis, mais aussi ses pires cauchemars, seront bientôt de retour. Netflix vient de mettre en ligne la bande-annonce de "The Babysitter : Killer Queen", trois ans après la sortie du premier film. Cette suite sera à découvrir à partir du 10 septembre prochain sur la plateforme. Attention car cet article contient des spoilers sur le premier film !

Les pires cauchemars de Cole se réveillent dans The Babysitter 2

Le premier film The Babysitter est sorti en 2017 sur Netflix. La comédie d’horreur réalisée par McG était centrée sur Cole, un jeune garçon de douze ans intelligent mais naïf harcelé par plusieurs de ses voisins, mais qui entretient une amitié avec Bee, sa babysitter. Celle-ci est la seule à ne pas traiter Cole comme un enfant. Mais un soir, alors que le jeune garçon espionne Bee (Samara Weaving) en pensant qu’elle invite des garçons quand il dort, il découvre avec horreur qu’elle est en fait à la tête d’une secte satanique, et se rend vite compte qu’il n’aurait jamais dû être témoin de ce qu’il a vu…

The Babysitter : Killer Queen se déroulera deux ans après les événements du premier film. On y retrouvera un Cole qui entre au lycée. Alors qu’il essaie d’oublier les horreurs qu’il a vécues tout en gérant son changement d’école, l’adolescent va malgré lui bientôt se retrouver forcé d’affronter les démons de son passé. Il va encore devoir se battre pour survivre.

Le réalisateur du premier film, McG, est retourné derrière la caméra pour The Babysitter 2. On pourra y retrouver Judah Lewis dans le rôle de Cole, ainsi que la plupart des acteurs du premier long-métrage. On reverra donc Emily Alyn Lind dans le rôle de Melanie, Hana Mae Lee dans celui de Sonya, Robbie Amel en Max, Bella Thorne jouer Allison, Andrew Bachelor prêter ses traits à John, et Leslie Bibb et Ken Marino dans la peau des parents de Cole. Le film introduira aussi Jenna Ortega, qu’on pourra voir jouer un nouveau personnage dont le nom n’a pas encore filtré.

Cole face à ses anciens ennemis dans la bande-annonce de The Babysitter 2

The Babysitter 2 se dévoile un peu plus à environ deux semaines de sa sortie. Il y a quelques jours, cinq premières images du nouveau long-métrage avaient été mises en ligne, dans lesquelles on pouvait voir le retour des principaux personnages du premier film. Et c’est maintenant grâce à la bande-annonce qu’on peut en apprendre un peu plus sur l’intrigue de cette suite.

On y découvre d’abord le jeune homme qui rencontre des difficultés à s’adapter à sa nouvelle vie de lycéen. Les autres élèves semblent le considérer comme quelqu’un de fou puisque personne ne le croit sur les événements qu’il a vécus deux ans auparavant. Mais malgré les atrocités commises par Bee, Cole avoue lui-même qu’elle lui manque. Il se laisse alors convaincre par Melanie d’aller passer le week-end à un lac pour tenter d’échapper à son quotidien de lycéen et au regard des autres élèves. Les premières images teasent d’ailleurs le rapprochement des deux amis, alors que Melanie semble être une des rares à croire Cole.

Mais lors de ce week-end, les pires cauchemars du jeune homme vont prendre forme, puisque l’on peut voir le retour de Sonya, Max, Allison et John, qui semblent toujours décidés à jouer avec ses émotions. Comme le décrit Cole, ils vont avoir trois heures pour de nouveau essayer de compléter un rituel satanique. Le lycéen va alors pouvoir compter sur le soutien du personnage joué par Jenna Ortega pour les arrêter. Mais les quatre antagonistes ne seront visiblement pas les seuls à revenir hanter Cole, puisque la fin de la bande-annonce tease aussi le retour de Bee, la babysitter du héros dans le premier film, incarnée par Samara Weaving. On peut se douter qu’elle essaiera de prendre sa revanche sur le lycéen…