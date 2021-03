The Greatest Beer Run Ever : Zac Efron et Russell Crowe dans le prochain film de Peter Farrelly ?

Le prochain projet du réalisateur de "Green Book", qui a reçu l’Oscar du meilleur film en 2019, se précise. Le long-métrage, intitulé "The Greatest Beer Run Ever" et basé sur une histoire vraie, devrait enregistrer l’arrivée imminente de deux stars au casting.

Une incroyable histoire vraie

Après le carton de Green Book, Peter Farrelly retournera bientôt derrière la caméra pour The Greatest Beer Run Ever. Le film sera basé sur les mémoires de John "Chick" Donohue, intitulées The Greatest Beer Run Ever : A Memoir of Friendship. L’histoire de ces mémoires est un peu folle : en 1967, le jeune Donahue décide de quitter New York pour apporter de la bière à ses copains qui servent dans l’armée… alors que ceux-ci combattent au Vietnam !

Donohue a poussé son idée à l’extrême. Il a embarqué dans un navire de la marine marchande et a transporté la bière à travers la jungle à la recherche de ses trois amis. Dans son périple, il n’a pas cherché à se camoufler puisqu’il a traversé la jungle en shorts et chemises hawaïennes. En voyant son accoutrement, certains l’ont même pris pour un membre de la CIA, ce qui a contribué à rendre ses recherches plus faciles ! Au final, lorsqu’il a terminé son marathon de la bière, c’est à ce moment que l’offensive du Têt a pris place.

The Greatest Beer Run Ever

On reconnaît dans cette histoire certains des thèmes abordés dans Green Book. On devrait donc avoir encore droit de la part de Farrelly à un récit centré sur l’humanité de ses personnages, qui ont aussi réellement existé. On peut aussi penser que The Greatest Beer Run Ever rendra hommage à la forte amitié entre les principaux protagonistes, nous rappelant là aussi l’histoire du dernier film du cinéaste.

Zac Efron et Russell Crowe au casting ?

Cela fait plusieurs mois que Peter Farrelly planche sur son nouveau film. L’année dernière, Variety avait même annoncé que Viggo Mortensen était en négociations pour jouer un second rôle dans The Greatest Beer Run Ever. L’un des deux interprètes principaux de Green Book devait donc retrouver le cinéaste. Mais on n’avait plus de nouvelles du projet depuis. Heureusement, Deadline nous donne enfin des nouvelles du futur film.

Le média américain révèle ainsi que Zac Efron et Russell Crowe sont actuellement en négociations pour rejoindre The Greatest Beer Run Ever. Si les négociations aboutissent, Efron jouera le personnage au centre de l’intrigue, "Chick" Donohue. On ne sait en revanche pas encore qui Crowe interprétera. En plus de cela, la production du film espère convaincre Bill Murray de rejoindre les deux acteurs. Il incarnerait un second rôle, dont la nature exacte n’a pas filtré. Deadline ne précise pas non plus si Viggo Mortensen sera bien présent au générique ou si son implication dans le long-métrage n’est plus d’actualité.

Peter Farrelly, Viggo Mortensen © Thomas Lohnes/Getty Images

Quoi qu’il en soit, si l’on excepte le film à sketchs My Movie Project, dont il avait réalisé un segment, The Greatest Beer Run Ever ne sera que le deuxième long-métrage de Peter Farrelly sans son frère Bobby, après Green Book. Après un tel succès pour sa première tentative en solo, on ne peut que lui souhaiter une expérience similaire avec son nouveau projet.

Apple bien parti pour rafler la mise

Toujours selon Deadline, les équipes du film espèrent débuter sa production en août. Elle se déroulera sans doute en Nouvelle-Zélande ou en Australie, des pays où de plus en plus de tournages prennent place.

The Greatest Beer Run Ever ne sera malheureusement sans doute pas projeté dans les salles, puisqu’un service de streaming est en pourparlers pour le récupérer. C’est Apple qui espère produire le film, et ainsi le distribuer. Le long-métrage n’a pas encore de date de sortie, et il faudra sans doute patienter au moins jusqu’à l’année prochaine avant de pouvoir le découvrir.