The Old Guard 2 : la suite du film Netflix s'offre Uma Thurman

La production de "The Old Guard 2" se poursuit. En plus du retour de Charlize Theron, le film Netflix pourra compter sur les présences d'Uma Thurman et Henry Golding.

The Old Guard, le début d'une saga Netflix

Proposé par Netflix en 2020, The Old Guard est une adaptation des comics éponymes de Greg Rucka et Leandro Fernández. Le film est réalisé par Gina Prince-Bythewood et met en scène de très vieux guerriers qui ont une capacité exceptionnelle de régénération. Ainsi, ces immortels combattent depuis des siècles le mal à travers le monde. Ils sont un jour engagés par un ancien agent de la CIA pour aider des enfants kidnappés au Soudan. Mais leur mission va se révéler être un piège et leur pouvoir va être révélé au grand jour.

The Old Guard ©Netflix

Porté principalement par Charlize Theron, le long-métrage a été un gros succès sur Netflix. A tel point que la plateforme a décidé d'en faire une saga en commandant une suite. Une bonne nouvelle pour la réalisatrice qui, de son côté, souhaiterait faire de The Old Guard une trilogie. Mais chaque chose en son temps, car il y a d'abord un second opus à produire. Gina Prince-Bythewood se chargera d'ailleurs de cette tâche. En raison de problèmes d'emploi du temps, la réalisatrice a dû laisser la mise en scène Victoria Mahoney (Lovecraft Country, The Morning Show).

Uma Thurman au casting

Si la suite du film se fera donc avec une nouvelle réalisatrice, Charlize Theron, elle, sera bien de retour. La comédienne s'est enthousiasmée à l'idée de revenir. Mais elle ne sera pas seule, puisque de nouveaux interprètes viennent d'être annoncés. On apprend en effet via IndieWire qu'Uma Thurman va revenir dans le genre du cinéma d'action. La comédienne qui avait eu l'occasion de couper quelques bras dans Kill Bill (2003) pourrait s'en donner à cœur joie dans The Old Guard 2.

Néanmoins, le média américain n'a pas donné de précisions sur le rôle qu'aura l'actrice dans ce film. On ne sait donc pas encore si elle aura véritablement l'occasion de participer à des scènes d'action.

En plus d'Uma Thurman, The Old Guard 2 sera composé d'Henry Golding, révélé notamment par Crazy Rich Asians. Kiki Layne reprendra, elle, son rôle de Nile. Netflix n'a pas encore donné de date de sortie. Mais on peut s'attendre à voir débarquer cette suite en 2023. En attendant vous pouvez toujours (re)voir le premier film.