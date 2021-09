X-Men 2 sur Disney+ : Halle Berry a violemment insulté Bryan Singer durant le tournage

Certains tournages ne sont pas de tout repos. Ce fut notamment le cas de « X-Men 2 » qui a souffert du manque de professionnalisme de Bryan Singer. Au point qu’Halle Berry finisse par craquer.

X-Men 2 : en avant les mutants !

En 2000, la sortie d’X-Men relance définitivement la mode des films de super-héros à Hollywood. Ainsi, son succès critique et commercial entraîne irrémédiablement une suite qui arrive dans les salles obscures en 2003. Au casting de X-Men 2, on prend donc les mêmes et on recommence : Hugh Jackman, Patrick Stewart, Ian McKellen, Halle Berry, Famke Janssen, Anna Paquin, James Marsden, Rebecca Romijn et Shawn Ashmore. Une distribution qui ramène comme petits nouveaux Brian Cox, Alan Cumming et Kelly Hu.

X-Men 2 ©20th Century Fox

Pour ce deuxième volet, les X-Men et la Confrérie des mauvais Mutants doivent s’allier contre un ennemi commun : l'ancien militaire William Stryker, et son mouvement anti-mutants qui mène une guerre sans merci contre eux.

Kiss my black a**

Bien qu’il soit considéré comme un réalisateur reconnu à Hollywood, Bryan Singer traîne depuis des années une triste réputation de toxicomane. Des problèmes personnels récurrents qui ont forcément une incidence sur la gestion de ses plateaux de tournage. X-Men 2 en a ainsi fait les frais puisque le réalisateur ainsi que d’autres membres de l’équipe ont tourné certaines séquences sous l’emprise de narcotiques. Malgré le danger d'une cascade prévue par Hugh Jackman sans le coordinateur de cascade absent ce jour-là, ils décidèrent de la tourner quand même ! Résultat : l’acteur australien fut sérieusement blessé durant cette prise.

À la suite de cet accident, Halle Berry vrilla complètement, au point d’insulter Bryan Singer avec cet élégant : « You can kiss my black a*** ».

Dans les colonnes de Variety, l’actrice est d’ailleurs revenue sur cet incident, ainsi que sur le comportement de Bryan Singer :

Parfois, j’étais très énervée contre lui. Je me suis battue avec lui, et je lui ai sorti quelques jurons par pure frustration. Quand je travaille, je suis sérieuse et quand c'est compromis, je deviens un peu folle. Mais en même temps, j'ai beaucoup de compassion pour les gens qui luttent, peu importe contre quoi ils luttent. Et Bryan lutte. (…) Parfois, à cause de ce contre quoi il se battait, il n'avait pas toujours l'air présent. Et nous, on était dehors pour notre petite scène à nous geler le cul à Banff, au Canada, avec une température en dessous de zéro, et il ne se sentait pas concerné. Et nous, on était gelé, alors ça nous rendait fous.

D’autres actrices ont sorti la sulfateuse contre Bryan Singer

Halle Berry ne fut pas la seule à souligner l’attitude inappropriée de Bryan Singer durant les tournages des films X-Men. En effet, l’actrice Olivia Munn, qui interprétait la mutante Psylocke dans X-Men Apocalypse, avait taclé le metteur en scène, l’accusant de ne rien connaître aux comics X-Men. Elle l’a également accusé de ne pas être professionnel puisqu’il s’est absenté de manière incompréhensible en plein tournage.

Sophie Turner (interprète de Jean Grey) ne s’est pas montrée plus tendre avec Singer puisqu’elle déclara que le temps passé avec lui fut très déplaisant.

Par conséquent, on ne peut pas dire que le réalisateur ne s’est fait que des amis, malgré le succès de la franchise X-Men. Par ailleurs, il faut rappeler que Bryan Singer est devenu persona non grata à Hollywood, depuis qu’il a été débarqué du tournage de Bohemian Rhapsody, suite à de lourdes accusations d’agressions sexuelles sur mineur.