Yes Day : c'est quoi ce film avec Jennifer Garner sur Netflix ?

On vous dit tout sur "Yes Day", comédie familiale américaine signée Netflix. On y suit une famille qui s'apprête à vivre des aventures pour le moins décoiffantes !

Yes Day : de quoi ça parle ?

Yes Day est un film familial au concept plutôt amusant. Un beau jour, le couple formé par Allison et Carlos décide d'organiser une journée spéciale pour leurs enfants. Tous deux ont l'impression de toujours leur dire "non" et promettent qu'à partir de ce jour marqué d'une pierre blanche, il leur sera impossible de prononcer ce mot. C'est décidé, la journée du "oui" approche à grands pas. Seulement, Allison et Carlos ne se doutent pas que leur adorable mesure s'apprête à leur faire vivre les 24h les plus folles de leur existence. Au programme : des aventures rocambolesques dans tout Los Angeles, qui resserreront les liens familiaux plus que jamais !

Yes Day ©Netflix

Yes Day est à l'origine un livre pour enfants écrit par Amy Krouse Rosenthal et Tom Lichtenheld. C'est Miguel Arteta, cinéaste portoricain connu pour son travail sur The Carrie Diaries et Beatriz at Dinner qui réalise le long-métrage. Au scénario, Justin Malen, auquel on doit le film de Noël Joyeux bordel !

Yes Day : avec qui ?

C'est la célèbre Jennifer Garner, inoubliable héroïne d'Alias, qui se glisse dans la peau de la mère. Yes Day est d'ailleurs le premier film Netflix de la comédienne, mais pas pour longtemps ! Elle sera en effet bientôt à l'affiche de deux autres longs-métrages pour la plateforme. D'un côté, un thriller SF intitulé The Adam Project avec Ryan Reynolds, Zoe Saldana et Mark Ruffalo. De l'autre, une nouvelle comédie familiale - décidément - baptisée Family Leave. Cette dernière reprend un concept maintes fois éprouvé, l'échange de corps, qui touche ici les membres d'une même famille ! Les Brenner, c'est ainsi qu'on les nomme, découvrent vite qu'un second foyer vit la même chose qu'eux à l'autre bout du globe. Ils décident alors de les rejoindre pour vaincre cette malédiction une bonne fois pour toutes.

Edgar Ramirez, comédien vénézuélien vu dans la seconde saison d'American Crime Story et récemment à l'affiche de la série HBO The Undoing - avec Nicole Kidman -, campe pour sa part le père, Carlos, dans Yes Day. Jenna Ortega prête ses traits à la plus âgée des trois enfants du couple. Malgré son jeune âge, vous avez pu la croiser dans bon nombre de programmes, de You à Jane The Virgin, dans laquelle elle interprète le personnage principal jeune. Au niveau des rôles secondaires de Yes Day, on retrouve Megan Stott (Little Fires Everywhere), June Diane Raphael (Grace et Frankie) et Nat Faxon (Wedding Nightmare).

Le monde est petit

Ce n'est pas la première fois que Jennifer Garner tourne pour Miguel Arteta. Tous deux ont en effet collaboré en 2014 sur Alexandre et sa journée épouvantablement terrible et affreuse ! Il s'agissait déjà d'une comédie familiale avec entre autres Steve Carell et Dylan Minette (13 Reasons Why).

Yes Day ©Netflix

D'autre part, la comédienne et Jenna Ortega, qui campe sa fille aînée, ont toutes deux joué dans Home Movie : The Princess Bride, un remake sériel du film éponyme mettant en avant des célébrités chez elles durant le confinement.

Vivez une journée foncièrement différente des autres devant Yes Day, disponible dès le 12 mars sur Netflix !