Zack Snyder's Justice League : avez-vous remarqué cet hommage à Spider-Man ?

Zack Snyder a offert un petit clin d’œil à Spider-Man dans sa « Zack Snyder's Justice League ». Le temps d'un très court instant, le cinéaste a proposé un agréable petit easter egg sur l'oncle Ben, le regretté tonton de Peter Parker.

Zack Snyder's Justice League : le mastodonte de Zack Snyder est disponible

Quatre ans après la sortie de Justice League, Zack Snyder revient pour donner à son public une toute nouvelle coupe, qui dure plus de 4h : Zack Snyder's Justice League. Avec cet ego-trip artistique, le réalisateur veut remettre au goût du jour sa propre vision du film, à travers laquelle il ramène tous ses personnages coupés du montage initial, avec notamment Darkseid et Martian Manhunter. De plus, il a ajouté quelques scènes inédites avec notamment le retour de Jared Leto dans la peau du Joker.

Superman (Henry Cavill) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

Forcément, en quatre heures de film, Zack Snyder a le temps de s'amuser et de dissimuler ça et là de nombreux easter eggs. C'est notamment ce qu'il a fait en tournant son propre caméo au début du film. Mais ce n'est pas le seul clin d’œil caché dans le long-métrage. Le réalisateur n'hésite pas, en effet, à rendre hommage à la concurrence, en camouflant une référence à Spider-Man. Plus précisément à l'oncle Ben.

Le clin d’œil à Spider-Man

L'oncle Ben est un personnage culte de l'histoire des comics, mais également du premier Spider-Man de Sam Raimi. Ce dernier est en effet la représentation de la sagesse pour Peter Parker, et sa réplique inoubliable « de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités » raisonne toujours. Une punchline qui fait d'ailleurs totalement sens dans Zack Snyder's Justice League et plus particulièrement par rapport au personnage de Superman.

Ce dernier doit affronter ses propres responsabilités, alors qu'il préférerait se la couler douce avec Lois Lane. Si Batman l'a ramené à la vie, c'est pour ses capacités exceptionnelles. Comme pour Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. Cet easter egg survient donc logiquement quand Superman revient à la vie. Ce dernier, tout juste revenu d'entre les morts, prend ses anciens amis pour des adversaires, et décide d'entrer en confrontation avec eux. À un moment donné, pendant le combat, Flash tombe sur le mémorial de Métropolis, qui recense tous les habitants de la ville qui ont trouvé la mort dans Batman V Superman.

Flash (Ezra Miller) - Zack Snyder's Justice League ©Warner Bros Studios

Tandis que le personnage s'appuie sur cette pierre funéraire pour reprendre son souffle, le nom de Ben Parker est écrit derrière lui. Évidemment, il s'agit sûrement d'une référence sans conséquence. Un simple clin d'oeil de Zack Snyder au MCU. Mais, qui sait ? Peut-être que Ben Parker a changé d'univers, s'est retrouvé chez DC Comics, et a péri pendant la bataille de Métropolis. Ce qui expliquerait son absence dans les derniers films Spider-Man...