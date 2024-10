CRITIQUE / AVIS FILM - Art le Clown revient faire un massacre pendant Noël dans "Terrifier 3", troisième opus de la saga horrifique gore et comique imaginée par Damien Leone.

Terrifier 3, le retour d'une saga qui tâche

Avant Terrifier 2, le nom de Damien Leone ne nous disait absolument rien. D'ailleurs, sans les rumeurs de spectateurs obligés de sortir des salles de cinéma pour aller vomir lors des projections du film, on aurait probablement porté aucun intérêt à cette saga horrifique. Mais le buzz a fonctionné, et le film est même sorti en France au cinéma, attirant un public de niche. C'est dans ce contexte qu'on a découvert ce film fauché (250 000 dollars de budget). Une série Z en apparence ridicule, mais en réalité particulièrement généreuse et fun. Dedans, un tueur appelé Art le Clown revient d'entre les morts un an après avoir fait un massacre dans le premier Terrifier. Cette fois, il a dans son viseur Sienna et son jeune frère pendant Halloween.

Trash et décomplexé, Terrifier 2 fonctionnait par le côté délirant de l'antagoniste. Un clown muet mais au visage très expressif, qui rend chacune de ses apparitions plus drôles que terrifiantes. Par cet aspect burlesque et grand-guignol, Terrifier 2 s'est avéré être un divertissement efficace, bien qu'un peu trop long et avec un scénario vraiment secondaire. Un élément qui a été corrigé pour Terrifier 3, toujours aussi dégueulasse, mais avec davantage de réflexion sur l'héroïne Sienna (Lauren LaVera).

Le trauma de Sienna prend une tournure dramatique

C'est une jeune femme traumatisée par les événements du deuxième opus qu'on découvre ici. Après un passage dans un établissement spécialisé, Sienna va retrouver sa famille pour passer les fêtes de Noël. Durant la majorité de Terrifier 3, elle ne fait que discuter avec sa sœur ou sa nièce en essayant de passer pour saine d'esprit, malgré des visions effrayantes. Damien Leone met l'accent sur la survivante, la final girl, et en profite pour interroger sur le rapport du public face aux affaires de meurtre, à travers une étudiante qui tient un podcast sur les true crimes et qui rêverait de pouvoir échanger avec Sienna sur la tragédie qu'elle a vécue.

Lauren LaVera - Terrifier 3 ©ESC Films

Pendant ce temps, Art se balade loin de Sienna. Mais il n'a pas perdu ses bonnes habitudes. Dès la scène d'introduction, le ton est donné avec Terrifier 3. Dans cet opus, le tueur s'en prend à tout le monde, petits et grands. Sous les yeux d'une enfant apeurée, le clown trucide toute une famille à coups de hache. Une scène plus choquante dans les faits que visuellement - raison pour laquelle on s'interroge sur le choix d'interdire le film aux moins de 18 ans dans les salles françaises.

Art, hilarant en père Noël tueur

Encore une fois, plus que de l'horreur, une forme de drôlerie se dégage de ces situations extrêmes. Il en va de même lorsque Art débarque, déguisé en père Noël, dans un centre commercial pour offrir des cadeaux à des enfants. Alors qu'on imagine la tuerie à venir, Damien Leone repousse au maximum la sentence avant de confirmer le caractère impitoyable de son antagoniste, véritable enflure qui prend un malin plaisir à faire un carnage avec à chaque fois une méthode innovante.

Terrifier 3 ©ESC Films

Ajoutons à cela une scène de beuverie qui dégénère ou une scène de sexe dans une douche durant laquelle le sang coule à flot. Terrifier 3 est donc toujours aussi gore et plaisant, tout en surprenant par son final ignoble. Une dernière partie durant laquelle Sienna va enfin être confrontée à Art, mais aussi à son acolyte Victoria Heyes, victime dans le premier opus, et désormais antagoniste possédée. Dans ces dernières minutes, Damien Leone éclabousse avec des litres d'hémoglobine et en démembrant ses personnages, avant de pousser à l'écœurement avec des rats affamés... Une boucherie visuelle en somme, dont on ne se lasse pas, et qui pourrait bien continuer.

Terrifier 3 de Damien Leone, en salles le 9 octobre 2024. Ci-dessus la bande-annonce.