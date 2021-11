Hawkeye sur Disney+ : focus sur les héros Clint Barton et Kate Bishop

La nouvelle série Marvel « Hawkeye » est enfin disponible sur la plateforme Disney+. L'occasion de présenter Kate Bishop, la nouvelle protagoniste du Marvel Cinematic Universe (MCU), et de revenir sur le personnage de Clint Barton.

Hawkeye : Clint Barton est toujours dans la place

La série Hawkeye marque la septième apparition de Jeremy Renner dans la peau de Clint Barton. Le célèbre archer, introduit pour la première fois en 2011 dans Thor, a fait un sacré bout de chemin depuis. Tandis qu'il a affronté des ennemis puissants comme Ultron et Thanos, qu'il s'est rangé du côté de Captain America dans Civil War, et qu'il a aidé Wanda à devenir une véritable Avengers, il est de retour à des pérégrinations plus terre à terre dans Hawkeye.

Clint Barton (Jeremy Renner) - Avengers : l'ère d'Ultron ©Marvel Studios

Dans les comics, le personnage est créé en 1964 par Stan Lee et Don Heck. Inspiré de Green Arrow (son homologue de chez DC Comics créé en 1941), Clint Barton débute sa carrière comme hors-la-loi. En effet, il se bat à plusieurs reprises contre Iron Man qui finit par le prendre sous son aile et le fait devenir un agent du S.H.I.E.L.D. C'est là qu'il rencontre Black Widow, avec qui il entretiendra une relation fusionnelle. Membre des Avengers, il épouse plus tard Oiseau Moqueur et devient le chef des Vengeurs de la côte ouest.

Lors d'un assaut des Kree sur New York, il est tué dans une explosion. Kate Bishop devient alors la nouvelle Œil-de-Faucon jusqu'à son retour lors du crossover Civil War. Outre son statut de Œil-de-Faucon, Clint Barton a endossé d'autres noms de super-héros comme Goliath. Mais le plus célèbre demeure évidemment Ronin. Une identité qu'il a prise lorsque Kate Bishop est devenue la nouvelle Œil-de-Faucon.

Le comics dont s'inspire la série

Ainsi, Clint Barton est maintenant le héros de la nouvelle série Marvel : Hawkeye. Un show dirigé par Jonathan Igla, dans lequel l'archer est sourd d'une oreille. Il s'agit d'une référence évidente à un comic culte de Matt Fraction et David Aja. Au milieu des innombrables crossovers qui pullulent chez Marvel comme Fear Itself, Avengers vs X-Men ou encore Spider-Island, Matt Fraction et David Aja récupèrent la nouvelle série de BD Hawkeye en 2012.

Hawkeye ©Marvel Comics

Fatigué par les intrigues cosmiques, Matt Fraction décide d'offrir une approche plus terre à terre à Clint Barton. Persuadé que sa série ne va durer que quelques épisodes, il opte pour un ton résolument sombre. Il place le personnage en profonde introspection quant à son but et à son utilité dans l'univers Marvel. En même temps, difficile d'être un simple archer au milieu de toutes ces bêtes de foire. Ainsi, Matt Fraction décide de raconter le quotidien d'Hawkeye quand il n'est pas avec les Avengers en train de sauver le monde.

Cette simplicité et cette sincérité dans l'approche ont fait de leur comic un classique dont s'est inspirée la série Marvel. Hawkeye est alors fragilisé dans ce récit. Alors qu'il reste un humain normal, le duo décide de le mettre en scène avec ses doutes et ses peurs. Le justicier passe par la fenêtre, fait une chute de plusieurs mètres et se réveille à l’hôpital avec de nombreuses fractures. Le ton est posé ! Comme dans la série, le comic met en scène un Clint Barton sourd d'une oreille, introduit le gang russe d'hommes en survêtements, et le Pizza Dog, dénommé Chanceux. De même, l'intrigue se déroule à Noël, et le héros croise la route de Kate Bishop.

Hawkeye ©Marvel Comics

Tant d’éléments repris par Jonathan Igla dans le show télévisé. Après 22 numéros, la BD s'est terminée suite à des différents entre les deux auteurs et Marvel Comics. Mais leur travail a durablement marqué l'univers d'Hawkeye, tout comme la ligne éditoriale de Marvel Comics, qui est par la suite revenue à des histoires plus humaines et plus sombres.

Kate Bishop : la Young Avengers se dévoile

La série Hawkeye est surtout l'occasion de découvrir Kate Bishop. Incarnée par Hailee Steinfeld, il s'agit d'une jeune héroïne membre des Youngs Avengers. Créée en 2005 par Allan Heinberg et Jim Cheung, Kate Bishop est l'un des membres les plus influents des Young Avengers. Issue d'une riche famille, elle se sert de son argent et de sa passion pour Œil-de-Faucon pour l'imiter et devenir la nouvelle Hawkeye.

Elle devient le troisième personnage à endosser le costume de l'archer dans les comics après Clint Barton et Wyatt McDonald. Sans pouvoir, elle s'entraîne sans relâche pour devenir la meilleure archère au monde et surpasser son idole : Clint Barton. Les deux héros ont régulièrement collaboré, mais Kate Bishop est surtout connue pour être membre des Young Avengers.

Kate Bishop (Hailee Steinfeld) - Hawkeye ©Marvel Studios / Disney+

Cette équipe, qui devrait prochainement faire son entrée dans le MCU, est apparue pour la première fois en 2005, avant de jouer un rôle central dans la Civil War. Cette équipe se compose principalement de héros qui ont un rapport avec les Avengers originaux. Ainsi, cette team devenue aujourd'hui emblématique est principalement composée de Patriot (introduit dans Falcon et le Soldat de l'Hiver), Wiccan et Speed (introduits dans WandaVision), Stature (qui sera au centre de Ant-Man : Quantumania), Vision (une version plus jeune, peut-être celle de WandaVision), Hulking, Iron Lad (qui sera peut-être introduit dans Ironheart) et donc d'Hawkeye présente dans la série éponyme.

Mais contrairement à Patriot, Wiccan et Speed, qui avaient des rôles très secondaires, Kate Bishop joue un rôle central dans la série. Elle devrait logiquement être le leader des Young Avengers. De quoi donner un superbe héritage à Hawkeye !

La série est disponible à partir du 24 novembre sur Disney+.