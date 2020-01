Vous avez aimé ? Partagez :

L’année 2020 promet d’être forte en émotions. De nombreux films d’horreur et d’épouvante sont attendus en cette nouvelle année. Voici donc tous les films d’horreur prévus pour cette année 2020.

Comme pour les films de super-héros voici une liste de tous les films d’horreur à venir en 2020. Les amateurs du genre vont être gâtés entre suites, remakes et créations originales.

C’est un peu le bazar dans la saga The Grudge. Tout débute en 2002 avec un premier film, classique de l’horreur asiatique, réalisé par Takashi Shimizu. Référence indémodable du genre, une suite a rapidement vu le jour, toujours dirigée par le même réalisateur. En 2004, Takashi Shimizu change de continent pour faire un remake de son propre film sous la tutelle de Sony. Avec un budget de 10 millions de dollars, le film en rapporte plus de 187 millions à travers le monde. Il revient une dernière fois derrière la caméra en 2006 pour un deuxième épisode américain avant de laisser sa place à Toby Wilkins pour The Grudge 3 qui sort en 2009, en même temps qu’un troisième épisode asiatique. Cette fois la réalisation est confiée à Nicolas Pesce, un petit nouveau qui fera ses preuves sur ce nouvel opus. Malgré une bande-annonce asphyxiante qui promettait un retour dans l’horreur pure, les premiers avis n’annoncent rien de bon. Côté casting la production est allée chercher Lin Shaye, l’héroïne de la saga Insidious.

Après un premier opus sorti en 2016, William Brent Bell reprend la réalisation. Le premier film avait reçu des retours mitigés et un score assez timide au box office de 74 millions de dollars de recettes. Ça n’a pas empêché Metropolitan de produire cette suite qui verra le retour de la terrible poupée de porcelaine. Cette fois, un couple ignorant son funeste passé s’installe dans le manoir Heelshire. Bientôt leur jeune garçon se lie d’amitié avec une troublante poupée qui s’appelle Brahms.

Le 26 février prochain The Boy devra affronter un autre film d’horreur au box-office. Leigh Whannell décide de ramener à la vie le mythe de l’Homme Invisible mais avec une approche horrifique. Créé par H.G. Wells en 1897, L’Homme Invisible n’a cessé de hanter et d’apparaître dans l’histoire du cinéma. Que ce soit la version de James Whale, de John Carpenter, ou son combat contre Frankenstein en 1958, il est relativement partout, même dans La Ligue de Gentlemen Extraordinaires. Bref, Universal veut moderniser le mythe de L’Homme Invisible avec un film d’horreur qui promet d’être terrifiant. Côté casting c’est Elisabeth Moss qui devra affronter la menace invisible.

Sorti en 2018, le premier opus est une véritable claque. Un long-métrage extrêmement intelligent qui jouait avec les sens et l’émotion des personnages mais aussi des spectateurs. Une réussite qui s’est traduite par plus de 340 millions de dollars de recettes à travers le monde. Pour cette suite John Krasinski reprend la réalisation et place de nouveau sa famille aux prises avec ces dangereuses créatures. Ainsi Emily Blunt, Noah Jupe et Millicent Simmonds sont tous de retour, mais en silence s’il vous plaît.

C’est un sujet compliqué. Le film a été tourné en 2017 par Josh Boone. Ce dérivé des X-Men promettait d’être le premier film du genre totalement horrifique. Mais le projet a rencontré de nombreuses complications. La Fox considérait que Les Nouveaux Mutants était trop flippant pour un public élargi. La production a donc décidé de faire des reshoots pour le rendre plus abordable. Le film est repoussé une première fois. Puis, la Fox s’est rendu compte que le long-métrage ne faisait alors plus assez peur. Le voilà de nouveau repoussé et de retour en tournage. En tout cas Josh Boone avait vraiment la volonté d’offrir le premier film d’épouvante chez les super-héros. Entre temps, il s’est fait doubler par Brightburn. Mais on espère vraiment que cette incursion horrifique dans l’univers Marvel sera réussie et surtout sera vraiment horrifique.

Par les producteurs de Get Out et Us, Antebellum n’a pas laissé filtrer grand chose de son histoire. C’est en tout cas réalisé par Gérard Bush et Christopher Renz. Le premier teaser ne dévoile pas grand chose mais semble jouer sur la perception de la réalité. Ces premières images suggèrent différentes temporalités vouées à se rencontrer. D’un côté il y a une auteure à succès interprétée par Janelle Monae, et de l’autre un monde effroyable d’esclavagisme. Elle va devoir rapidement percer le mystère pour rester en vie…

Le 22 avril sera également un jour où deux films d’horreur vont se télescoper. Réalisé par Floria Sigismondi, The Turning confronte Mackenzie Davis, nouvelle nounou, à des enfants perturbés et inquiétants campés par Finn Wolfhard et Brooklynn Prince. Adapté de la nouvelle Le Tour d’écrou de l’écrivain Henry James, le long-métrage semble être relativement classique dans ses ressorts horrifiques. Il n’empêche que le premier trailer propose quelques images fortement angoissantes.

La saga Saw n’est jamais vraiment terminée, même si le public n’est plus forcément au rendez-vous. Initiée en 2005 par James Wan, la franchise Saw est une des sagas horrifiques les plus célèbres de l’histoire du cinéma. Malgré tout, elle ne propose pas que des chefs-d’œuvre. Le dernier opus en date est sorti en novembre 2017. Sobrement intitulé Jigsaw, le film n’avait pas trouvé les critiques, mais avait fait un score honorable au box-office de 102 millions de dollars de recettes. Le 13 mai prochain, le jeu sadique reprend sous la direction de Darren Lynn Bousman. Mais le véritable intérêt de ce nouvel opus se trouve devant la caméra puisque le casting se compose notamment de Samuel L. Jackson et de Chris Rock. Ce dernier est également producteur. C’est lui qui a co-écrit le scénario. En grand fan de la saga Saw, il voulait la relancer et surtout apporter sa contribution.

En 1993 Bernard Rose réalise l’étonnant Candyman, l’histoire d’un homme effrayant qui apparaît lorsque l’on prononce cinq fois son nom devant un miroir. Le film rapporte plus de 25 millions de dollars de recettes, ce qui entraîne la mise en chantier de deux suites. Mais depuis 1999 plus rien. Le 17 juin prochain, Nia DaCosta va ressusciter le mythe du Candyman. L’acteur culte Tony Todd qui campait le dangereux monstre est de retour dans ce remake, mais cette fois dans le rôle d’un civil. C’est Yahya Adbul-Mateen II qui sera le visage de la menace.

Les fans du premier opus et des films de zombies en général attendent Peninsula avec énormément d’impatience. Face au succès colossal de Dernier Train pour Busan, Sang-Ho Yeon est de retour à la réalisation pour mettre en scène une suite de son film de zombies déjà culte. Sorti en 2016, le long-métrage a rapporté plus de 87 millions de dollars de recettes à travers le monde. Cette suite suivra de nouveaux personnages à travers la Corée, décimée par le virus. Peninsula prendra place après les événements du Dernier Train pour Busan. Au vu de la qualité du premier film, les amateurs du genre ont très hâte de découvrir cette suite.

Escape Game 2 (26 août)



Le premier film n’avait pourtant pas reçu des critiques positives. Sorti début 2019 le long-métrage de Adam Robitel a pourtant rapporté plus de 155 millions de dollars de recettes. Un score largement positif qui a poussé Sony à produire une suite. Le réalisateur est de retour derrière la caméra et reprend les survivants de son premier film à savoir Taylor Russel McKenzie et Logan Miller pour les replonger dans une escape room mortelle.



Il s’agit peut-être de la saga horrifique la plus culte de ces dernières années. Après deux opus très réussis, James Wan abandonne la réalisation de ce troisième film qu’il confie à Michael Chaves. Patrick Wilson et Vera Farmiga sont de retour pour reprendre leur rôle culte du couple Warren. On ne sait pas encore de quoi va parler cette nouvelle aventure mais elle devrait une fois de plus s’inspirer des véritables enquêtes du couple démonologue. Véritable bible du paranormal, Les Dossiers Warren ont alimenté les croyances et les doutes pendant des années. On y avait même consacré un gros plan.



On ne l’avait pas retrouvé depuis Baby Driver. Cette fois Edgar Wright s’essaye à un nouveau genre puisqu’il réalise avec Last Night in Soho son premier film d’horreur. On ne sait pas encore de quoi ça va parler, mais le long métrage produit par Universal a déjà un casting : Anya Taylor-Joy, Thomasin McKenzie, Terrence Stamp et Matt Smith alias Dr Who. Quoi qu’il en soit, ce sera très intéressant de voir le talent de ce cinéaste britannique au service d’un film d’horreur. Reste à savoir si ce métrage sera un véritable film d’épouvante ou si Edgar Wright jouera une fois de plus sur la corde comique et du décalage.



A partir d’ici, on sait que ces films sortiront en 2020 mais sans date de sortie précise. En 2018, David Gordon Green a relancé la saga Halloween avec un nouvel opus très réussi qui réunissait Jamie Lee Curtis et son ennemi de toujours : Michael Myers. Avec plus de 255 millions de dollars de recettes, ce premier opus est également une réussite financière, ce qui permet à Universal de perpétuer le mythe de Myers à travers une nouvelle trilogie. Halloween Kills est le deuxième épisode qui devrait sortir en octobre prochain en attendant Halloween Ends, attendu en 2021 ou 2022.



Cette année verra également le retour du mythe de Hansel et Gretel, mais en version trash. Après tout, ce conte a une inspiration largement horrifique. Et malgré toutes les versions un peu grand public et édulcorées, il est bon ton de revenir à une approche plus sombre. Réalisé par Oz Perkins, le long-métrage promet quelques instants de terreur à travers un premier trailer glaçant.

Army of the Dead (Sortie sur Netflix)

On a décidé de se concentrer uniquement sur les sorties cinéma dans cet article. Netflix est coutumier des films d’horreur et en produit énormément. Difficile de tous les comptabiliser et surtout de connaître leur date de sortie. Mais avec Army of the Dead, on fait une exception. Parce qu’il s’agit du prochain film de Zack Snyder. Le cinéaste emploie Dave Bautista pour revenir à un de ses premiers amours : le film de zombies. Et quand on se remémore son excellent L’Armée des Morts, on a très hâte de voir son nouveau film.