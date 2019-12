Vous avez aimé ? Partagez :

Fin d’année oblige, voici le Top 10 des meilleures séries de 2019. Une sélection choisie par la rédaction de CinéSéries avec ce qu’on a vu de mieux cette année. A découvrir avec le diaporama de photos en une de cet article !

Qui dit fin d’année, dit fêtes, cadeaux de Noël, réveillon et bonnes bouffes. Mais aussi Top 10 ! Comme chaque année, on vous propose de revenir sur les meilleurs films et séries de l’année. Pour cet article retrouvez donc les dix séries choisis par la rédaction de CinéSéries en 2019 grâce au diaporama en une.

HBO encore au Top !

L’année 2019 aura évidemment été marquée par la dernière saison de Game of Thrones qui, même si elle n’a pas convaincu tous les fans de la série, aura tout de même offert des moments mémorables et visuellement impressionnants. Mais il n’y a pas que ce show qu’il fallait retenir cette année. Déjà parce que HBO avait encore du lourd dans sa besace.

La chaîne américaine était attendue au tournant avec Game of Thrones, mais nous a en plus offert des séries comme Chernobyl, Euphoria et Watchmen. Des programmes très différents mais dont les qualités sont indéniables. La première s’intéresse à l’un des drames les plus marquants de l’Histoire de l’humanité (voir notre critique), la seconde est une plongée violente et fascinante dans le monde adolescent d’aujourd’hui (voir notre critique), et la dernière est une réappropriation réussie du comic culte (voir notre critique).

Egalement, on notera que cette année les super-héros n’étaient pas que sur le grand écran. Outre Watchmen, on a pu découvrir l’excellente The Boys sur Amazon (voir notre critique). Mais n’oublions pas des séries plus intimistes comme Fleabag, Years and Years et Unbelivable (voir notre critique), qui ont également une place importante dans notre top et offrent ainsi un certain éclectisme dans cette sélection.

N’hésitez pas à nous donner dans les commentaires votre Top 2019 des meilleures séries.