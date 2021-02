Top des meilleurs films cultes à regarder sur Disney+ Star

Avec le lancement de Star, Disney+ ouvre une nouvelle étape de sa belle histoire avec ses millions d'abonnés. Extension présentant des productions réservés à un public plus adultes, elle promet d'offrir des films qui sont restés dans la mémoire collective.

Titanic

Sorti en 1997, Titanic fait partie de ces éléments pop-culturels intemporels. En effet, le film aux onze Oscars est un avant-gardiste au niveau technique. En mélangeant histoire d'amour et événement historique réel, James Cameron a fait d'une pierre deux coups. Titanic est un des plus grands films jamais produits, tout simplement parce qu'il en est le plus ambitieux. Il a surtout fait de Leonardo Di Caprio une star mondiale.

Titanic ©20th Century Fox

Le Diable s'habille en Prada

Le Diable s'habille en Prada ©20th Century Fox

Succès surprise au box-office américain, Le Diable s'habille en Prada s'inscrit largement dans le courant des fictions féminines en vogue de l'époque. En effet, il sort en 2006, deux ans après la fin de Sex & The City et la sortie de Bridget Jones : l'âge de raison. Toutefois, le long-métrage de David Frankel tire son épingle du jeu grâce à ses répliques piquantes, et surtout la performance incroyable de Meryl Streep.

Moulin Rouge

Moulin Rouge ©20th Century Fox

Déjà connu pour ses outrances visuelles et esthétiques, Baz Luhrmann pousse les excès un peu plus loin avec Moulin Rouge. En effet, cette comédie musicale sortie en 2001 fait de la scène cinématographique un véritable ballet théâtral peuplé de décors grandioses et de costumes aux couleurs clinquantes. Tout cela est accompagné d'une musique anachronique et endiablée sur laquelle Ewan McGregor et Nicole Kidman s'en donnent à cœur joie.

Independence Day

Independence Day ©20th Century Fox

Alors que jusqu'ici Steven Spielberg nous avait habitué à des rencontres pacifiques entre humains et aliens, Roland Emmerich opte, lui, pour le conflit armé en 1996. Avec des effets spéciaux réussis pour l'époque et du charisme, il livre avec Independence Day un vrai film à grand spectacle. Un long-métrage qui sent bon les années 90 avec ses répliques too-much et son ultra-patriotisme américain.

Avatar

Avatar ©20th Century Fox

Douze ans après avoir marqué les esprits avec Titanic, James Cameron remet le couvert avec Avatar. En effet, le metteur en scène possède toujours ce temps d'avance qui lui permet de réussir tous ses défis technologiques. Si son scénario n'est pas révolutionnaire, le film est culte pour son prodige technique. L'univers luxuriant et naturel vu à l'écran est absolument bluffant. Et on a qu'une seule envie : découvrir tous les contours de la planète Pandora. On attend toujours impatiemment la sortie du volet suivant qui devrait voir le jour l'année prochaine.

Willow

Willow ©LucasFilm

Alors qu'une suite du film sortira l'année prochaine sur Disney+, il est temps de vous (re)plonger dans le film culte de 1988. En effet, Willow a su se démarquer de ses ainés dans le genre de l'heroic fantasy. Loin d'un Conan le Barbare, l'univers attachant de Ron Howard est bien aidé par les effets spéciaux de George Lucas. Un film sans prétention sur la quête d'un nain pour sauver le monde, mais un grand film quand même.

Sister Act

Sister Act ©Touchstone Pictures

Le scénario de Sister Act est assez loufoque, au départ. Ainsi, on suit une chanteuse de cabaret qui se retrouve cachée dans un couvent afin de pouvoir être en sécurité pour témoigner lors d'un futur procès. Au sein de ces bonnes sœurs, la personnalité piquante de la demoiselle va transformer les bonnes sœurs ainsi que leurs chorales. A l'écran, on a affaire à l'une des meilleures comédies des années 90 grâce à la performance excentrique d'une Whoopi Goldberg totalement habitée par son rôle. En outre, les partitions chantées sont inoubliables. A noter qu'un nouveau volet des aventures de Marie Clarence a été confirmé par Disney.

(500) Jours ensemble

(500) Jours ensemble ©Fox Searchlight Pictures

Les comédies romantiques obéissent souvent à un schéma vu et revu. Ce n'est pas le cas de (500) Jours ensemble qui préfère explorer de manière non linéaire une histoire d'amour ratée. Sorti en 2009, (500) Jours ensemble est peut-être la meilleure comédie romantique des années 2000. Elle est aidée pour cela par le charme de Joseph Gordon-Levitt et le magnétisme de Zooey Deschanel.

Romeo + Juliette

Romeo + Juliette ©20th Century Fox

1 an avant de définitivement devenir un sex-symbol avec Titanic, Leonardo Di Caprio faisait déjà chavirer les cœurs dans Romeo + Juliette. Sorti en 1996, le film fait partie des productions-types de la fameuse "génération MTV", avec Scream, Sexe Intentions ou bien encore Sexcrimes. En transposant la tragédie théâtrale de Shakespeare dans un décor du XXème siècle, Baz Luhrmann fait une nouvelle fois parler son style à la fois déjanté et clippesque.

Edward aux mains d'argent

Edward (Johnny Depp) - Edward aux mains d'argent ©20th Century Fox

A une lointaine époque, Johnny Depp était un acteur très demandé. C'est ainsi qu'après 21 Jump Street, il collabore pour la première fois avec son futur réalisateur fétiche Tim Burton, pour les besoins d'Edward aux mains d'argent. De là naît un film incontournable et une performance impressionnante de Johnny Depp. Sûrement LE film à conseiller si on veut savoir qui est vraiment Tim Burton.