28 ans plus tard : nouvelle bande-annonce pleine de tension pour le troisième film de la franchise

Des survivants à l’apocalypse zombie plongent en plein cauchemar dans les nouvelles images de "28 Ans plus tard". Le premier film de la nouvelle trilogie située dans cet univers sortira cette année.

La franchise d’Alex Garland et Danny Boyle reprend vie avec 28 Ans plus tard

Parmi les films d’horreur sortis depuis le début du siècle, 28 jours plus tard occupe une place de choix. Scénarisé par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle, il suit un coursier du nom de Jim, incarné par Cillian Murphy. Celui-ci tente de survivre en Angleterre après qu’un virus a transformé une grande partie de la population en zombies. Après une suite, 28 semaines plus tard, sortie en 2007, un troisième film est prêt à être dévoilé. Cette fois, il s’intitule 28 Ans plus tard.

28 Ans plus tard a de nouveau été écrit par Alex Garland et réalisé par Danny Boyle. Le cinéaste a rassemblé une grosse distribution pour raconter cette nouvelle histoire. Aaron Taylor-Johnson, Ralph Fiennes, Jodie Comer et Jack O’Connell ont tous décroché des rôles importants dans le film. En revanche, alors qu’il avait été annoncé au casting, Cillian Murphy ne sera finalement pas présent. C’est le producteur Andrew Macdonald qui l’a confié dans une interview avec Empire.

Des survivants qui vont plonger en plein cauchemar

Plusieurs mois après les premières images du film, Sony a partagé la nouvelle bande-annonce de 28 Ans plus tard. Celle-ci nous replonge immédiatement dans l’atmosphère angoissante des deux premiers films. Elle nous fait sentir une tension constante dans cet environnement hostile où le danger est permanent.

Cette nouvelle bande-annonce en dévoile aussi un peu plus sur le contexte dans lequel évolue les personnages de ce troisième film. Des humains survivants à l’apocalypse zombie se sont réfugiés sur une presqu’île. Parmi eux se trouvent les personnages incarnés par Aaron Taylor-Johnson et Alfie Williams. Mais ces derniers vont s’aventurer sur le continent, armés d’arcs et de flèches. Ce qui va les mettre en grand danger…

Le film sortira en juin, avant la suite l’année prochaine

Comme expliqué en septembre 2024, ce nouveau film a été réalisé avec une technologie particulière. Ainsi, Danny Boyle a choisi de le tourner entièrement avec des iPhone 15 Pro Max. Le résultat sera à voir dans un peu plus de deux mois. 28 Ans plus tard sortira dans les salles françaises le 18 juin prochain.

Pour rappel, le long-métrage lancera une nouvelle trilogie. Le deuxième film de cette trilogie sera intitulé The Bone Temple. Réalisé par Nia DaCosta, il a déjà une date de sortie. Il sera dévoilé le 16 janvier 2026 aux États-Unis. Il devrait être visible deux jours plus tôt en France. Cillian Murphy pourrait être dans ce second film, ou dans le troisième. Car dans son interview avec Empire, Andrew Macdonald a expliqué qu’il espérait le retour de l’acteur dans la suite de la franchise.