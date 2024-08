Ce film iconique de 2007 à l'esthétique unique est à (re)voir sur Netflix

En revisitant la mythique bataille des Thermopyles avec "300", Zack Snyder a créé une œuvre culte. Un film que l’on peut voir ou redécouvrir en ce moment sur Netflix.

300, ou la bataille des Thermopyles signée Zack Snyder

S’il s’était déjà fait un nom avec L’Armée des Morts, Zack Snyder a été véritablement propulsé sur le devant de la scène grâce à 300. Sorti en 2007 et basé sur le roman graphie éponyme de Frank Miller, le film revient avec de grandes libertés créatives sur la bataille des Thermopyles, en 480 av. J.C. Alors que le roi perse Xerxès Ier conquiert tout sur son passage, le roi Leonidas rassemble de vaillants guerriers spartiates pour stopper son avancée.

300 ©Warner Bros.

300 s’est très vite imposé comme un film culte. Dix-huit ans après sa sortie, il est toujours cité comme l’œuvre majeure de son réalisateur, même si ce dernier a depuis signé des films comme Watchmen et Man of Steel. En plus de la grosse performance de Gerard Butler dans le rôle principal, plusieurs raisons expliquent pourquoi le long-métrage a tant marqué le public à sa sortie.

Une esthétique unique et des répliques culte

La première chose frappante lorsque l’on découvre 300 est son esthétisme. Souhaitant rendre hommage aux illustrations de Frank Miller dans son roman graphique sur lequel le film est basé, Zack Snyder a ainsi opté pour un style unique. Le cinéaste nous offre de superbes images, dont il est difficile de trouver des ressemblances dans d’autres films - du moins avant 300. Les séquences d’action sont également à couper le souffle.

300 a aussi marqué les esprits pour certaines de ses scènes devenues cultes. On peut par exemple citer la séquence où Leonidas pousse le messager perse dans un puits. Avec la réplique sans doute la plus connue du film : « Nous sommes des Spartiates ! » Une réplique que Gerard Butler a d’ailleurs improvisée, comme nous vous l’avions expliqué dans notre article. La mort de Leonidas à la suite de celle de ses guerriers, à la fin du film, est également un moment difficilement oubliable.

Une œuvre marquante selon les spectateurs

300 n’a pourtant pas vraiment convaincu les journalistes à sa sortie. Mais les spectateurs l’ont accueilli très différemment. Un grand nombre d’entre eux ont été séduit par le film de Zack Snyder, le propulsant au rang d’œuvre culte. Ainsi, si 300 n’a récolté que 61% d'avis positifs parmi la presse sur Rotten Tomatoes, sa note chez les spectateurs s’élève à 89%. Les utilisateurs d’IMDb lui ont attribué le score de 7,9/10. Même son de cloche en France. Sur Allociné, le film de Zack Snyder doit se contenter d’un modeste score de 2,9 étoiles sur 5 chez les journalistes. Mais le public lui donne 3,9 étoiles.

Vous pouvez dès à présent vous (re)plonger dans l’histoire de la bataille des Thermopyles revisitée par Zack Snyder. Au moins pour patienter avant que Zack Snyder ne propose une adaptation de 300 en série, en projet depuis peu. Pour revoir le film, rendez-vous sur Netflix.

Essayez Netflix 1 mois gratuit avec Canal+