À bord d'un avion, Tom Cruise rend hommage à Charles III dans une vidéo géniale

Lors du concert suivant le couronnement de Charles III, Tom Cruise a rendu hommage au roi du Royaume-Uni dans une vidéo amusante de l'acteur à bord d'un avion.

Tom Cruise dans les airs

Tom Cruise ne cesse de s'éclater dès qu'il en a l'occasion. L'acteur est un adepte des sensations fortes et le prouve dans chacun de ses films. Que ce soit avec la saga Mission Impossible ou le récent Top Gun: Maverick, la star se lance dans des cascades folles à moto ou en avion. Dernièrement, c'est justement dans les airs que l'interprète d'Ethan Hunt semble passer le plus de temps.

On l'avait vu adresser un message à ses fans à bord d'un avion dans une vidéo très drôle, marquée par l'intervention du réalisateur Christopher McQuarrie qui lui rappelle qu'ils doivent encore tourner des scènes pour Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1 et Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 2.

Un drôle de message pour Charles III

Toujours dans le même esprit, le comédien a cette fois voulu rendre hommage à Charles III. La cérémonie du couronnement du roi avait lieu ce samedi 6 mai. Le lendemain, les festivités ont continué avec un concert devant le château de Windsor et réunissant environ 20 000 spectateurs. Katy Perry et Lionel Richie ont notamment assuré le show sur scène, tandis que Tom Cruise a opté pour un message vidéo (ci-dessous) diffusé durant le concert.

On retrouve l'acteur dans un avion à hélice qui date de la Seconde Guerre mondiale. Un P-51 Mustang utilisé dans Top Gun: Maverick et que Tom Cruise a acheté en 2001. Dans la vidéo, la star présente dans le cockpit s'adresse à Charles III et lui dit : "Votre majesté, de pilote à pilote, vous pouvez être mon co-équipier quand vous voulez".

Du grand Tom Cruise qui donne toujours plus envie de le retrouver pour le prochain film Mission Impossible qui comportera encore une tonne de cascades hallucinantes. Pour cela rendez-vous dans les salles le 12 juillet 2023 pour découvrir Mission : Impossible - Dead Reckoning Partie 1.