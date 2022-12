Mission Impossible 7 : Tom Cruise s'éclate (encore) dans les airs sur le tournage

Tom Cruise fait encore des folies ! En plein tournage des deux prochains "Mission Impossible", l'acteur a remercié le public pour le succès de "Top Gun: Maverick", mais pas n'importe comment.

Top Gun: Maverick, la recette d'un succès

Tom Cruise n'a plus vingt ans. Et pourtant, l'acteur s'éclate comme s'il était encore un jeune fougueux. Chacune de ses dernières productions est l'occasion pour lui de se lancer dans des cascades plus folles les unes que les autres. Clairement, la star n'a peur de rien et peut se voir offrir le titre de plus grand action man du cinéma hollywoodien actuellement.

Tom Cruise - Top Gun: Maverick ©Paramount Pictures France

Il l'a prouvé avec la saga Mission Impossible, et cette année avec Top Gun: Maverick, pour lequel il n'a pas hésité à s'installer dans un avion de chasse et à encaisser plusieurs G, ni à se soumettre à un entraînement intensif. Cela fut payant puisque le film a été un énorme succès. Devenant avec plus de 700 millions de dollars de recettes en Amérique du Nord, le cinquième plus grand succès de l'histoire, et le plus grand succès de Tom Cruise en France avec quasiment 6,5 millions d'entrées.

Tom Cruise a un message pour vous !

C'est justement en réponse à cet énorme succès que Tom Cruise a offert au public une nouvelle vidéo des coulisses de Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 1 et Mission: Impossible - Dead Reckoning, partie 2, Les deux films se tournent en même temps, et l'acteur a encore une fois voulu marquer les esprits. Après s'être présenté très détendu assis sur un vieil avion en plein vol, on le retrouve à nouveau dans les airs, tout sourire.

Dans cette vidéo, Tom Cruise remercie les fans pour le succès de Top Gun: Maverick et promet encore un grand spectacle pour les deux prochains Mission Impossible. Jusqu'au moment où le réalisateur Christopher McQuarrie intervient pour rappeler à sa vedette qu'ils doivent tourner une prochaine scène. La situation est amusante, puis devient à couper le souffle dès lors que Tom Cruise se jette dans les airs. Il se permet encore un petit discours avant de se lancer à grande vitesse en direction de l'océan.

Tom Cruise est fou, et on adore le voir comme ça. Pour découvrir le résultat final de ces cascades qui s'annoncent dingues, il faudra se rendre dans les salles le 12 juillet 2023 pour Mission Impossible 7, puis le 26 juin 2024 pour le huitième opus. En attendant, un trailer est déjà disponible ici.