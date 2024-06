Alien Romulus s'offre une monstrueuse bande-annonce qui vend du rêve !

La nouvelle bande-annonce de "Alien : Romulus" est là et elle est grandiose ! De nouvelles images très engageantes pour ce prochain film de la saga prévu pour le 14 août.

Une superbe bande-annonce pour Alien: Romulus

Plus le temps passe, et plus Alien : Romulus apparaît comme l'un des films qu'on attend le plus cet été. Déjà, lorsque Ridley Scott et James Cameron ont validé le film, la hype était grande. Et encore plus devant le premier teaser très engageant. Mais alors qu'une nouvelle bande-annonce a été dévoilée par 20th Century Studios, la hâte de découvrir le long-métrage de Fede Álvarez est immense. Sur ces images (vidéo en une d'article), on remarque une volonté du réalisateur de tirer le meilleur des deux premiers films. Logique, puisque son film va se dérouler entre les événements des deux premiers, pendant que Ripley est dans une biostase et dérive dans l'espace. Le fameux "dans l'espace on ne vous entend pas crier" se combinant au style porté sur l'action du second opus.

Visuellement, Fede Álvarez sait y faire pour proposer des plans superbement inquiétants. Il faut dire qu'il avait amplement convaincu avec Evil Dead. Et l'aspect horrifique ne devrait pas décevoir non plus dans Alien : Romulus. Le cinéaste trouvant même le moyen d'amener une certaine nouveauté, comme avec ce plan qui permet de voir le xenomorphe sur le point de sortir de la cage thoracique d'un des personnages (50 secondes), ou lorsqu'un facehugger (1min14) tente de rentrer dans la gorge d'une autre victime.

Cailee Spaeny - Alien : Romulus ©20th Century Studios

Bien sûr, pour le moment, il ne s'agit "que" d'une bande-annonce. Et il faudra attendre de voir le résultat final pour pouvoir juger pleinement d'Alien : Romulus. Mais tout cela reste très engageant avec des plans qui ont tout pour devenir iconiques. Enfin, le jeune casting, composé surtout de Cailee Spaeny et Isabela Merced, mais aussi de David Jonsson, Archie Renaux, Spike Fearn et Aileen Wu, apparaît à la hauteur. Lesquels dans cette liste parviendront à survivre ? Réponse en salles le 14 août.