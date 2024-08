Alien: Romulus a failli ne pas sortir en salles

Septième opus de la saga Alien, Alien: Romulus est enfin sorti dans les salles françaises. Réalisé par Fede Álvarez (Evil Dead, Don't Breathe : La Maison des ténèbres), le film a reçu des premiers avis très positifs de la part de la presse. Mais avant cela, ce sont deux figures importantes de la saga qui ont validé le long-métrage : Ridley Scott et James Cameron. Bien sûr, l'essentiel est de voir désormais si le public sera au rendez-vous. D'après les premières estimations, cela devrait être le cas, avec des chiffres solides annoncés pour son premier week-end d'exploitation aux États-Unis, ainsi que dans le reste du monde.

Dans cette nouvelle aventure, un groupe de jeunes amis est confronté à la créature la plus dangereuse de l'univers : le xénomorphe. Leur but initial est de quitter la planète où ils sont exploités par une compagnie minière. Pour cela, il leur faut s'emparer de capsules cryogéniques pour pouvoir se lancer dans un voyage de neuf ans. C'est pour cette raison qu'ils se rendent dans une station abandonnée où ils espèrent trouver le matériel nécessaire. Sauf qu'ils y trouveront surtout des créatures terrifiantes...

Pour mener à bien ce film, Fede Álvarez a pu compter sur le soutien de Ridley Scott. Ce dernier, producteur d'Alien: Romulus, est l'un des premiers à avoir découvert les premiers montages du long-métrage. Mais avant de recevoir ce soutien du réalisateur du premier Alien (1979), Fede Álvarez n'était pas sûr de pouvoir proposer son film dans les salles de cinéma. En effet, comme il l'a expliqué à Variety, le projet avait été annoncé en 2022, et était prévu à l'origine pour la plateforme Hulu (qui appartient à Disney et dont les programmes sont disponibles en France sur Disney+). Une décision du studio prise dès 2021, en raison des inquiétudes autour de l'avenir des salles suite à la pandémie de Covid. Mais malgré ce choix, Fede Álvarez restait très ambitieux pour "un film de plateforme".

C'est justement sa vision ambitieuse qui a finalement convaincu 20th Century Studios de changer d'avis sur la sortie d'Alien: Romulus en lui offrant une exploitation en salles. Une excellente nouvelle pour le réalisateur, mais aussi pour toute son équipe.

Je me souviens avoir annoncé à tout le monde que ce film allait sortir en salles, et tout le monde a applaudi. Je me suis dit : "Waouh, même le chef électricien se soucie que ce film sorte en salles !".