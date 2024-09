Keanu Reeves de retour et Ana de Armas qui se déchaine dans la bande-annonce de John Wick Ballerina

La première bande-annonce de "Ballerina", le spin-off de "John Wick" avec Ana de Armas, a été dévoilée. L'actrice y affronte de nombreux adversaires mais croise aussi la route de Keanu Reeves, de retour dans son rôle culte.

John Wick : la bande-annonce de Ballerina est là

Le succès de la saga John Wick ne se traduit pas uniquement par les recettes importantes des films au box-office. Si les quatre longs-métrages portés par Keanu Reeves ont été largement rentables, on a surtout vu l'univers continuer de s'agrandir avec des œuvres dérivées. Il y a ainsi eu la série Le Continental, un préquel situé dans les années 1970 et centré sur le personnage de Winston Scott. Un autre show, titré John Wick: Under The High Table serait en cours de développement, tout comme un film sur un des meilleurs tueurs de la saga : Caine. Et alors qu'Halle Berry s'est dernièrement montrée ouverte à l'idée de revenir dans l'univers de John Wick, le spin-off Ballerina se dévoile enfin.

Annoncé depuis plusieurs années, le long-métrage a été repoussé d'un an pour une sortie prévue désormais à l'été 2025. Pour patienter, les fans de l'univers et/ou d'Ana de Armas peuvent découvrir cette dernière dans la peau d'une danseuse de ballet élevée pour devenir une tueuse. Un type de personnage apparu initialement dans John Wick : Parabellum (2019) et interprété alors par la danseuse Unity Phelan. C'est d'ailleurs en même temps que ce troisième opus de la saga que se déroulera Ballerina.

Ana de Armas - John Wick Ballerina ©Metropolitan

Keanu Reeves face à Ana de Armas

Ana de Armas avait annoncé la couleur en révélant avoir grandement souffert sur le tournage de Ballerina. L'actrice avait eu l'occasion de se tester physiquement pour les scènes d'action de Mourir peut attendre. Mais avec ce spin-off de John Wick, réalisé par Len Wiseman, l'entrainement de la comédienne aurait été d'un tout autre niveau. On peut en tout cas la voir en action dans cette première bande-annonce (vidéo en une d'article).

Du côté de l'histoire, on sait que le personnage principal se nomme Eve Macarro, et est une tueuse de l’organisation Ruska Roma qui souhaite venger la mort de son père. La vidéo promotionnelle met surtout l'accent sur des scènes musclées, avec l'héroïne dans une boîte de nuit, face à un lance-flamme ou en affrontant des soldats soviétiques. Enfin, ces premières images étaient attendues dans l'espoir d'y voir Keanu Reeves de retour dans le rôle de John Wick. Et l'acteur est bien là, dans le dernier plan de la bande-annonce, prêt à donner un coup de main Eve.

Ballerina est attendu dans les salles le 4 juin 2025.