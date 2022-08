Ana de Armas viendra présenter "Blonde" au Festival de Deauville 2022

Ana de Armas sera présente aux côtés du réalisateur Andrew Dominik au Festival de Deauville pour présenter en avant-première le film "Blonde", dans lequel elle incarne Marilyn Monroe. L'actrice recevra également à cette occasion le Prix du Nouvel Hollywood.

Blonde, le très attendu film sur Marilyn Monroe

S'il y a bien un film de Netflix que l'on attend cette année, c'est Blonde ! Sous la direction d'Andrew Dominik, Ana de Armas devient Marilyn Monroe. Mais pas dans un biopic classique sur cette icône du cinéma. Dans une adaptation d'une biographie fictive de l'actrice écrite par Joyce Carol Oates. Une fiction donc, qui n'empêche pas, par ailleurs, le réalisateur de reproduire des véritables moments de sa vie, comme on a pu le voir avec la dernière bande-annonce en date.

Rappelons que Blonde a été en projet pendant des années. Et même une fois tourné, le long-métrage a été repoussé. Une des causes aurait été la présence de scènes de sexe trop crues pour Netflix - un comble. Andrew Dominik a donc retravaillé son film mais à force de batailles il aurait obtenu ce qu'il désirait et son œuvre restera réservée à un public adulte.

Marilyn Monroe (Ana de Armas) - Blonde ©Netflix

Enfin, si toute une aura s'est créée autour de ce projet, c'est bien pour la présence d'Ana de Armas. L'actrice était en pleine ascension lorsqu'elle fut choisie pour interpréter Marilyn. Et les premières images ont rapidement mis tout le monde d'accord. La ressemblance entre la comédienne et celle qu'elle incarne étant frappante.

Ana de Armas et Andrew Dominik à Deauville

Blonde sera mis en ligne sur Netflix le 28 septembre. Mais on vient d'apprendre que le film sera projeté en avant-première durant le festival de Deauville, qui se déroulera du 2 au 11 septembre. Un très gros coup de la part des organisateurs qui feront en plus venir le réalisateur Andrew Dominik et sa star Ana de Armas. Cette dernière en profitera pour recevoir le Prix du Nouvel Hollywood, un prix initié en 2011 par le Festival du cinéma américain de Deauville, et qui "salue le talent, la passion et l’engagement de comédiens et comédiennes sur le sentier de la création", comme le précise le communiqué de presse. L'année dernière, c'est Dylan Penn qui avait été récompensée, que nous avions rencontrée à cette occasion (voir notre interview).

On imagine dès lors le public cinéphile venir en masse pour découvrir Blonde en avant-première, et qui plus est sur grand écran !