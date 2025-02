Après un premier trailer polémique, le film Minecraft s'offre des nouvelles images (mais c'est pas mieux)

Alors qu’il sortira dans un peu plus d’un mois, "Minecraft" vient de dévoiler sa bande-annonce finale. On y voit les principaux personnages du film projetés au milieu de l’environnement cubique rendu célèbre par le jeu vidéo.

Minecraft, la nouvelle adaptation en film d’un jeu vidéo

Les adaptations de célèbres jeux vidéo en film en live action se multiplient. Après les récents Super Mario Bros. ou Sonic 3, et avant le futur long-métrage Les Sims produit par Margot Robbie, Minecraft sera projeté dans les salles cette année. Le film sera basé sur le jeu vidéo le plus vendu de tous les temps.

Le film Minecraft se concentre sur quatre personnages : Garrett, Henry, Dawn et Natalie. Un jour, ceux-ci sont projetés dans un monde cubique qui se développe grâce à l’imagination. Cherchant à rentrer chez eux, ils se lancent dans une aventure qui va les pousser à se battre pour sauver ce monde de créatures maléfiques. Afin d’y parvenir, ils devront faire appel à leur créativité. Et pourront compter sur l’aide de Steve, un expert de la fabrication.

Le nouveau trailer aura-t-il une meilleure réception que le premier ?

Les nouvelles images de Minecraft montrent l’arrivée de Garrett, Henry, Dawn et Natalie dans le monde cubique. Et leur découverte de cet improbable environnement. Le trailer dévoile de nombreux décors différents que l’on pourra apercevoir dans le film, et certaines des péripéties rencontrées par les principaux protagonistes.

Pour rappel, la première bande-annonce de Minecraft, dévoilée en septembre 2024, avait été fracassée par les fans. On espère pour le film réalisé par Jared Hess que ce nouveau trailer aura droit à un accueil un peu plus positif.

Le film sera visible début avril

Concernant le casting de Minecraft, Jack Black y joue Steve, le génial fabricant de l’histoire. Jason Momoa, Danielle Brooks et Sebastian Eugene Hansen y incarnent respectivement Garrett, Dawn et Henry. Quant à Natalie, elle est jouée par Emma Myers, vue dans les séries Netflix Mercredi et Meurtre mode d’emploi dans les rôles respectifs d’Enid Sinclair et Pippa Fitz-Amobi.

Ceux qui souhaitent découvrir Minecraft pourront le faire dans un peu plus d’un mois. Le long-métrage arrivera dans les cinémas en France le 2 avril prochain.

Comme expliqué récemment, Legendary, le studio qui a produit le film, devrait aussi porter à l’écran un autre jeu vidéo culte dans les années à venir. Il devrait nous proposer un univers cinématographique étendu autour de la franchise Street Fighter.