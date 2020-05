Avatar 2 : James Cameron est confiant concernant la date de sortie

Le réalisateur James Cameron donne des nouvelles de son très attendu « Avatar 2 ». Malgré la crise du Covid-19 le cinéaste parvient toujours à avancer (à un rythme réduit) sur la suite de son film culte, dont la date de sortie devrait être maintenue.

En 2009, James Cameron révolutionne le 7ème art en dévoilant au monde Avatar. Un film devenu culte et qui avait totalement explosé le box-office à son époque. Aujourd'hui encore, seul Avengers : Endgame a réussi à le surpasser. Depuis la sortie du premier opus, James Cameron travaille comme un fou sur trois suites. Depuis plus de dix ans, le cinéaste est accaparé par Avatar 2 et n'a sorti aucun autre film. Aujourd'hui, le réalisateur vient donner quelques nouvelles sur l'avancée de la production.

Avatar 2 devrait bien arriver en décembre 2021

Malgré les retards liés à la pandémie de Covid-19, la date de sortie de Avatar 2 arrêtée au 15 décembre 2021 devrait être maintenue. Dans une interview donnée à Empire, James Cameron affirme que le long-métrage devrait sortir dans les temps. Le cinéaste s'est également étendu sur sa quarantaine et sur le tournage du film en Nouvelle-Zélande :

Le côté positif, c'est que la Nouvelle-Zélande semble avoir été très efficace dans la lutte contre le virus. Leur objectif n'est pas l'atténuation mais l'éradication. Ils pensent pouvoir faire ça grâce à la recherche et au dépistage agressif des contacts. Il y a donc une très bonne chance que notre tournage soit retardé simplement de quelques mois, donc nous pouvons encore le sortir à temps. Tout le monde chez Weta Digital et Lightstorm travaille à domicile dans la mesure du possible. Quant à moi, je fais un peu de montage, mais ce n'est pas génial pour moi.

James Cameron s'est confiné dans sa demeure à Malibu en Californie. Il reste très positif et espère pouvoir reprendre rapidement le tournage. Récemment, le cinéaste a partagé quelques clichés de son tournage subaquatique.

On l'aura compris, Avatar 2 sera encore une révolution, notamment grâce à l'utilisation de caméras sous-marines inédites permettant d'exécuter des séquences en performance capture en totale immersion.

Une grande partie du récit se déroulera dans un royaume sous-marin de la Lune Pandora. Côté casting, le long-métrage permettra les retours de Sigourney Weaver, de Zoé Saldana et de Sam Worthington dans leurs rôles respectifs, de même que Stephen Lang qui semble avoir survécu et viendra encore hanter nos héros. Enfin, Kate Winslet a également rejoint l'aventure dans un nouveau rôle (et a réalisé une vraie prouesse physique sur le tournage).

Avatar 2 ne sera qu'une mise en bouche, puisque le cinéaste travaille encore sur deux autres suites. En tout, il veut réaliser quatre films Avatar. Une tâche ambitieuse qui lui demande un temps considérable. C'est bien simple, ça fait maintenant plus de dix ans qu'il travaille sur ces fameuses suites sans relâche. Le cinéaste aimerait pouvoir livrer un film tous les deux ans. Cependant, Avatar 3 et 4 dépendent de la réussite du deuxième opus. On ne se fait pas trop de souci pour ça.