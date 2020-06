Avatar 2 : première image de la reprise du tournage

Le plus gros de la crise du COVID-19 est passé dans plusieurs pays. La Nouvelle-Zélande permet à l'équipe de "Avatar 2" de recommencer à tourner après la pause imposée. Ce retour au travail s'accompagne d'une nouvelle image inédite des coulisses.

James Cameron et ses collaborateurs reprennent du service. Le tournage d'Avatar 2 vient de reprendre et on ne sait pas ce qu'il leur reste à tourner. À vrai dire, on ne comprend pas grand chose à la confection de la suite tant attendue au film de 2009. Longtemps le plus gros succès de l'histoire du box-office, Avatar aura mis du temps à avoir son prolongement. Et l'attente n'est même pas encore terminée. Pour l'heure, il est encore temps de mettre en boîte les plans qui manquent. Pour y parvenir, l'équipe du film s'est retrouvée en Nouvelle-Zélande, maintenant que le pays autorise de nouveau les tournages à se dérouler.

Avatar 2 reprend sa production en studio

Le producteur Jon Landau fête ce retour au travail avec une nouvelle image qu'il a prise lui-même dans les coulisses :

James Cameron à la baguette mène une équipe qui semble un peu réduite, avec une distanciation sociale entre tout le monde. Pour le reste, pas grand chose n'a changé. Le tournage se déroule encore en studio, avec des fonds bleus et une grosse machinerie. Pas une image qui va nous apprendre quoi que ce soit sur le contenu d'Avatar 2 mais ce n'était pas son but à l'origine.

Le réalisateur, également scénariste, a pris un temps fou pour définir les contours de cette suite ainsi que ceux des autres pour une raison bien précise. Si tout fonctionne correctement au box-office (les craintes sont minces), nous pourrions avoir en tout une saga qui porte sur cinq films. Toujours avec Sam Worthington et Zoe Saldana dans les deux rôles principaux. Sigourney Weaver et Stephen Lang, dont les personnages sont respectivement morts dans le premier, vont revenir. Pour la première, il devrait s'agir de flashbacks. En revanche, pour le second, on s'est trompés sur son sort et il sera bien le principal méchant des suites. On attend de voir comment le scénario va justifier ce retournement de situation. Notons, pour finir, l'ajout de Kate Winslet au casting, dans le rôle de Ronal, une membre du peuple du Récif, qui se trouve dans l'Océan (et pour lequel elle a accompli une incroyable prouesse physique).

Le scénario va continuer de nous faire découvrir l'univers magique de Pandora, avec une grosse partie qui se déroulera en milieu aquatique - comme en atteste plusieurs photos de tournage déjà dévoilées. James Cameron a monté la complexité d'un cran et risque de nous en mettre plein les yeux lors de la sortie d'Avatar 2 prévue le 15 décembre 2021.