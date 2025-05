Avatar 3 : c'est déjà la guerre dans la première image du film

James Cameron est prêt à nous dévoiler le troisième opus de sa saga immensément ambitieuse. Trois ans après La Voie de l’eau, le cinéaste nous invitera à retourner dans l’univers de Pandora en fin d’année avec Avatar : Fire and Ash.

À mesure que les mois passent, l’excitation monte autour d’Avatar 3, avec les déclarations prometteuses qui s’enchainent à propos du film. On nous a notamment promis une bataille mythique. James Cameron a également partagé la très forte réaction de sa femme lorsqu’elle a découvert le long-métrage. Et le premier trailer dévoilé au CinemaCon n’a pas diminué la hype autour du film. Bien au contraire.

Parmi les principaux personnages d’Avatar 3, on devrait retrouver une Neytiri en proie à « une dévastation absolue » selon Zoe Saldaña. Car elle sera toujours traumatisée par la mort de son fils, Neteyam, à la fin du deuxième film. Interrogée par Empire, son interprète a expliqué que la perte de son fils aurait de grosses conséquences sur Neytiri dans la suite de l’histoire :

Parce que cette douleur n’a nulle part où aller, et ne s’en va pas, elle peut provoquer de la rage. Les Sully vont être testés en tant que famille. Tout ce qui se passe va non seulement la pousser à remettre en question son lien avec son mari, mais aussi son lien avec elle-même, son peuple, sa terre, et la façon dont vivent les Na’vi. Elle va tout remettre en question.