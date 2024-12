Avengers 5 : Marvel annonce le retour de Chris Evans. Mais dans quel rôle ?

Alors que Robert Downey Jr. va incarner le principal antagoniste dans "Doomsday", un autre membre des Avengers originaux va lui aussi revenir dans ce nouvel opus : Chris Evans. Mais dans quel rôle ?

Après Robert Downey Jr.…

Après l’affrontement épique face à Thanos dans Endgame, de nombreux super-héros du Marvel Cinematic Universe vont se frotter à une nouvelle menace dans le prochain opus Avengers, intitulé Doomsday. Ils feront cette fois face à Doctor Doom, connu en français sous le nom de Docteur Fatalis.

Depuis l’annonce d’un nouveau film Avengers, les rumeurs sur le potentiel retour de certains des Avengers originaux (ceux qui étaient présents dans le premier opus) se multiplient. En juillet dernier, Marvel a fait une énorme annonce en révélant le retour de Robert Downey Jr., qui jouera cette fois Doctor Doom. Et nous apprenons désormais qu’un autre pilier du MCU va revenir.

… Chris Evans de retour dans Avengers 5 !

The Wrap annonce que Chris Evans va lui aussi faire son retour dans Avengers 5 ! Une information corroborée par Deadline. En revanche, aucun des deux médias n’est en mesure de préciser le rôle que tiendra l’acteur dans ce nouveau film.

Le nouveau Captain America, joué par Anthony Mackie, sera aussi présent. Il est donc peu probable que Chris Evans reprenne lui aussi le bouclier, même si cette possibilité n’est pas totalement à écarter. Il semble plus plausible que l’acteur revienne jouer simplement l’alter ego du Captain, c’est-à-dire Steve Rogers. À moins qu’il ne fasse comme Robert Downey Jr. en prêtant ses traits à un autre personnage.

D’autres membres originaux devraient revenir

Chris Evans et Robert Downey Jr. seront donc bel et bien présents dans Doomsday. Et selon Deadline, ils ne devraient pas être les seuls membres des Avengers originaux à revenir. Le média affirme que l’on peut s’attendre à ce que d’autres leur emboîtent le pas. Chris Hemsworth, alias Thor, semble être le candidat numéro un à un retour. On pourrait aussi revoir Mark Ruffalo et Jeremy Renner, les interprètes de Hulk et Hawkeye. Ce dernier est en tout cas partant pour revenir.

Pour rappel, Joe et Anthony Russo ont eux aussi accepté de retourner dans le MCU. Après avoir déjà dirigé Infinity War et Endgame, ils seront de nouveau derrière la caméra pour Doomsday. Et ce n’est pas tout, puisqu’ils réaliseront aussi le sixième opus Avengers, Secret Wars. Doomsday sortira en France le 29 avril 2026, et Secret Wars le 5 mai 2027.