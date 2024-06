Bad Boys 4 : quand Will Smith filme lui-même une des meilleures séquences du film

En retrait des écrans de cinéma depuis la dramatique soirée des Oscars 2022, Will Smith réussit son retour au premier plan avec "Bad Boys : Ride or Die". Un film explosif qui rencontre le succès au box-office, et dans lequel l'acteur tient lui-même la caméra pour une séquence étourdissante.

Bad Boys : Ride or Die vers le succès

Quand Emancipation d'Antoine Fuqua est sorti en décembre 2022 sur Apple TV+, il était trop tôt pour que Will Smith ne reprenne la lumière, quelques mois après la claque assénée à Chris Rock en pleine retransmission des Oscars 2022. Et la diffusion du film en streaming a laissé la superstar sous les radars, ce qui n'était pas plus mal concernant son image publique sérieusement écornée. Absent des écrans de cinéma en 2023, il signe cette année un retour fracassant dans le très bon Bad Boys : Ride or Die, quatrième opus de la saga d'action qu'il porte avec Martin Lawrence depuis 1995 et le premier film Bad Boys réalisé par Michael Bay.

À peine sorti dans les salles, Bad Boys : Ride or Die réalise un très bon démarrage, ayant déjà dépassé en recettes au box-office global (104,6 millions de dollars) son budget de production estimé (100 millions). Il en faudra plus pour ce que ce film devienne un véritable succès, mais tous les voyants sont au vert avec une industrie hollywoodienne qui accueille ces premiers résultats avec soulagement. En effet, avec des blockbusters qui ont jusque-là sous-performé, à l'image de Furiosa, Bad Boys : Ride or Die apparaît comme le film qui pourrait faire revenir les spectateurs en nombre dans les salles, et montrer le chemin aux autres films du même calibre attendus pour l'été.

Will Smith aux commandes d'une séquence renversante

La recette ? Un film fun, des acteurs qui ont accepté d'échanger certaines dimensions de leurs personnages pour amener de la fraîcheur, de l'humour et surtout une action réjouissante mise en scène avec soin par Adil El Arbi et Bilall Fallah, qui après Bad Boys for Life prouvent qu'ils gèrent l'héritage de Michael Bay avec brio.

Parmi les séquences réussies de Bad Boys : Ride or Die, on retient notamment la fusillade de la séquence finale, durant laquelle Mike et Marcus doivent éliminer leurs ennemis dans un ancien petit parc d'attractions abandonné. Durant cette séquence, certains plans ont été captés au drone, et d'autres ont été tournés en first person shooter. Et pour ceux-là, c'est Will Smith lui-même qui tenait le flingue et la caméra, preuve dans la vidéo ci-dessous.

Équipé d'un système rotatif lui permettant de faire pivoter la caméra, pour passer de son visage à sa main qui tient son arme, il conduit donc ces prises de vues surprenantes et très convaincantes dans le film. Il n'y a ainsi pas à en douter, Will Smith est définitivement de retour...