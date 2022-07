Black Panther 2 : une bande-annonce émouvante et spectaculaire pour "Wakanda Forever"

Marvel a dévoilé un aperçu de la suite de la Phase IV du MCU à la Comic-Con de San Diego. Les premières images de "Black Panther : Wakanda Forever" ont notamment été révélées, laissant espérer un blockbuster naviguant entre action et émotion.

Black Panther : un autre carton pour le MCU

Après l'introduction de T'Challa (Chadwick Boseman) en 2016 dans Captain America : Civil War, les spectateurs découvrent véritablement le Wakanda en 2018 dans Black Panther. Dans ce long-métrage réalisé par Ryan Coogler (Fruitvale Station, Creed : L'Héritage de Rocky Balboa), le super-héros retourne chez lui et accède au trône de la nation très avancée technologiquement. Défié par Erik Killmonger (Michael B. Jordan) et déjouant des stratégies visant à le destituer, T'Challa doit immédiatement prouver qu'il est digne d'être roi.

Black Panther ©Marvel Studios

Récompensé par trois Oscars (Meilleurs décors, Meilleurs costumes et Meilleure musique) et ayant récolté plus d'1,3 milliard de dollars de recettes mondiales, Black Panther est un nouveau carton pour le MCU. Logiquement, Marvel Studios annonce très vite une suite. Hélas, la mort de Chadwick Boseman, décédé le 28 août 2020 à seulement 43 ans, chamboule le projet.

La production du long-métrage n'est cependant pas annulée. Après un tournage perturbé par la pandémie de Covid-19 mais également par une blessure de Letitia Wright, l'interprète de Shuri, le film se révèle enfin à travers des premières images.

L'émotion au rendez-vous dans Wakanda Forever

En mai dernier, lors du Met Gala 2022, Danai Gurira, qui prête ses traits à Okoye, promet que le film compte rendre un hommage poignant à Chadwick Boseman :

Ça raconte une histoire très déchirante. Et c'est tout ce que je peux dire ! Nous espérons… qu'il résonnera pour tout le monde comme il l’a fait pour nous. C’est à propos de Chadwick. C'est une effusion d’amour et d’honneur.

La comédienne n'a pas exagéré au vu de la bande-annonce dévoilée à l'édition 2022 de la Comic-Con de San Diego. Toujours orchestré par Ryan Coogler, le blockbuster marque donc le retour de Letitia Wright et Danai Gurira, mais aussi de Martin Freeman, Lupita Nyong'o, Angela Bassett et Winston Duke dans leurs rôles respectifs. Inscrit dans la Phase IV du MCU au même titre que Black Widow, Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux, Les Éternels, Spider-Man : No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness et Thor : Love and Thunder, le film devrait offrir une exploration plus approfondie de la nation africaine, en plus d'introduire une nouvelle menace.

Black Panther : Wakanda Forever est à découvrir au cinéma le 9 novembre 2022. Pour patienter, retrouvez la bande-annonce en tête d'article.