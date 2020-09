Black Panther : Lupita Nyong'o rend un vibrant hommage à Chadwick Boseman

L'actrice Lupita Nyong'o, qui joue notamment dans « Black Panther », a décidé de rendre un touchant hommage sur les réseaux sociaux à Chadwick Boseman, récemment décédé des suites d'un cancer du colon.

Mort de Chadwick Boseman

Vous n'êtes sans doute pas passé à côté. Chadwick Boseman, la star de Black Panther, est décédé le 28 août dernier des suites d'un cancer du colon. Il n'avait que 43 ans. Une perte significative dans le monde du cinéma face à cette star naissante. Lui qui débute sa carrière cinématographique au milieu des années 2000, notamment dans des séries TV, Chadwick Boseman a vu sa carrière cinématographique décoller en 2016 lorsqu'il endosse le rôle de Black Panther dans Captain America : Civil War. Un rôle qu'il reprend à trois reprises dans Black Panther, Avengers : Infinity War et Avengers : Endgame.

Ainsi, le monde du cinéma a tenu à lui rendre hommage. Marvel Studios a évidemment transmis sa tristesse et son soutient à la famille de Boseman. Michael B Jordan, avec qui il a tourné dans Black Panther a lui aussi partagé son malheur. Maintenant, c'est au tour de Lupita Nyong'o de laisser un petit message destiné à feu Chadwick Boseman.

Un hommage touchant

Lupita Nyong'o a débuté sa carrière en 2010. Après quelques apparitions dans des séries TV, sa carrière décolle réellement lorsqu'elle participe à l'excellent 12 Years a Slave. Elle joue ensuite dans Star Wars : Le Réveil de la Force, dans Le Livre de la Jungle et évidemment dans Black Panther où elle interprète Nakia. Dernièrement elle était à l'affiche de Us et de Little Monsters. La mort tragique de Chadwick Boseman semble avoir affecté la comédienne qui a tenu à rendre hommage à son collègue. Elle a partagé un long message sur son compte Twitter dans lequel elle chante les louanges de l'acteur :

J'écris ces mots d'un endroit de désespoir afin d'honorer un homme qui avait un grand espoir. J'ai du mal à penser et à parler de mon ami Chadwick Boseman au passé. Ça n'a pas de sens. La nouvelle de sa disparition est telle un coup dans mon ventre chaque matin. Je sais que nous sommes tous mortels, mais lorsque vous croisez le chemin de personnes riches d'une énergie immortelle, comme semblant avoir existées auparavant, qui sont exactement là où elle sont supposées toujours être - ici !... Cela semble sans âge... Chadwick était l'une des ces personnes.

Lupita Nyong'o a également été marquée par la présence de Chawick Boseman sur le tournage de Black Panther. Elle demeure profondément touchée par son expérience avec l'acteur comme elle le souligne dans le reste de son message :

Je ne l'ai pas connu longtemps, mais il a eu un impact profond sur moi. Ses mains étaient assez fortes pour supporter le poids du film et assez libres pour serrer les miennes quand j'en ressentais le besoin. Nous sommes tous marqués par son travail, par sa présence dans nos vies. Sa mort est quelque chose que je ne peux pas accepter. Peut-être avec le temps... Je vais prendre mon temps... Et en son honneur, je promets de ne pas perdre mon temps. J'espère qu'il en sera de même pour vous.

Hollywood et la communauté cinéphiles sont encore marqués par la disparition de Chadwick Boseman. L'acteur laisse un énorme vide dans le septième art, et notamment dans le Marvel Cinematic Universe qui va devoir se trouver un nouveau Black Panther...