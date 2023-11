Blade : la star du prochain Marvel proche de quitter le film

La production du prochain film "Blade" est très compliquée. En plus des nombreuses réécritures et des changements de réalisateur, l'acteur Mahershala Ali aurait été proche de quitter le projet.

Blade : un retour compliqué pour le super-héros

Après trois films Blade portés par Wesley Snipes (dont deux très bons), le super-héros mi-homme, mi-vampire, va reprendre du service. Seulement cette fois, c'est Mahershala Ali qui doit l'incarner. Marvel, qui détient les droits du personnage issu des comics, a annoncé le projet en 2019. Ce qui n'a pas manqué de faire réagir. Les premiers films étant particulièrement violents et sanglants, on se demandait logiquement ce que cela allait donner au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU), qui penche plutôt pour du grand public.

Cependant, quatre ans plus tard, la production de Blade n'a pas beaucoup avancé. Après un changement de réalisateur, le long-métrage a été mis en pause à cause des grèves à Hollywood. Mais à en croire un article de Variety, qui révèle les nombreux problèmes actuellement au sein des productions du MCU, l'avancée de Blade serait toujours aussi compliquée.

Une production chaotique, Mahershala Ali proche de quitter le projet

Le média américain rappelle que le projet est passé par au moins cinq scénaristes et deux réalisateurs, avant d'être mis en pause six semaines avant la production. D'après un informateur, l'histoire du film aurait grandement évoluée au fur et à mesure des réécritures. Avec même une version où Blade était un rôle secondaire et le film mené par des femmes, en étant "rempli de leçons de vie". Dès lors, l'acteur Mahershala Ali aurait été proche de quitter la production. Ce qui aurait été un coup dur après l'annonce de 2019.

Mahershala Ali dans Luke Cage ©Marvel Studios

Finalement, le producteur Kevin Feige aurait remis un peu d'ordre dans tout ça et confié l'écriture au scénariste de Logan, Michael Green. Ce dernier serait reparti à zéro. Mais surtout, Marvel Studios aurait l'intention d'accorder à Blade un budget de moins de 100 millions de dollars. Une vraie surprise quand on voit combien ont coûté les récents films du MCU (dans les 200-250 millions de dollars).

Un changement de stratégie de la part de Marvel qui pourrait indiquer un manque de confiance envers le film Blade. Pas forcément rassurant. Néanmoins, le long-métrage reste d'actualité et, après des reports, il devrait sortir dans les salles le 12 février 2025.