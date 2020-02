Box-Office US : Sonic garde le rythme

Vous avez aimé ? Partagez :

Alors qu’il a réalisé un démarrage historique pour une adaptation de jeux vidéo, « Sonic le film » continue d’engranger des millions au box-office américain. Derrière, « Birds of Prey » a du mal à suivre…

Bonne surprise la semaine dernière pour Sonic le film qui prenait la première place du box-office américain pour son premier week-end d’exploitation. Avec 57 millions de dollars de recettes, le film s’est très bien placé aux Etats-Unis, et dans le monde, il a même fait un démarrage historique pour une adaptation de jeux vidéo. Mais Sonic a-t-il continué sur sa lancée ?

Sonic tient, Birds of Prey loin derrière

Et bien oui ! Avec 26 millions supplémentaires, il reste premier, juste devant L’Appel de la forêt et ses 25 millions. Celui-ci, porté par Harrison Ford, et Omar Sy (qui nous parlait de son travail avec Harrison Ford), devra tenir sur la durée s’il veut rentabiliser son budget estimé à plus de 100 millions de dollars. Enfin, ce n’est que loin derrière qu’on retrouve Birds of Prey, qui ne récupère que 7 millions supplémentaires. Il s’en est fallu de peu pour que le film Warner/DC se fasse chiper la troisième place du classement par Bad Boys for Life qui engrange encore 6 millions, mais avec trois semaines d’exploitation supplémentaires.

Classement des trois premiers au box-office US du 21 au 23 février 2020 :

Titre Recettes Cumul 1) Sonic le film 26M $ 107M $ 2) L’Appel de la forêt 25M $ 25M $ 3) Birds of Prey 7M $ 73M $

Dans la suite du classement, on note donc que Bad Boys for Life se rapproche de plus en plus des 200 millions de dollars, puisqu’il en cumule pour l’instant 191. De son côté, Parasite profite de ses récompenses aux Oscars et de sa ressortie pour engranger encore des billets verts : 3 millions en plus pour un total de 49 millions de dollars. Un énorme succès pour le film coréen.

Enfin, The Boy : la malédiction de Brahms a de quoi décevoir pour son premier week-end. Avec seulement 6 millions de dollars en box-office, le film d’épouvante fait moins bien que le premier opus (10 millions pour son premier week-end) avec pourtant un budget équivalent estimé à 10 millions. Il faut dire que nous-même avons été déçu par le long-métrage (voir notre critique).

