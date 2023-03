Bruce Willis : Demi Moore partage une vidéo très touchante pour son anniversaire

Ce dimanche 19 mars 2023, Bruce Willis a fêté ses 68 ans. L'occasion pour son ex-compagne Demi Moore de partager une vidéo émouvante sur Instagram, sur laquelle l'acteur est entouré des siens.

Bruce Willis souffre de démence

Alors que le comédien enchaînait les Direct To Video depuis plusieurs années, ses proches annonçaient en mars 2022 que Bruce Willis mettait un terme à sa carrière. Sa famille précisait alors que l'acteur de Piège de cristal et Sixième sens souffrait d'aphasie, un trouble du langage pouvant se caractériser de diverses manières, de la difficulté à trouver ses mots à la perte totale du langage.

Un an plus tard, en février dernier, ses proches révélaient que la santé de l'acteur s'était aggravée. Bruce Willis est atteint de démence fronto-temporale. "Une maladie cruelle dont beaucoup d'entre nous n'ont jamais entendu parler et qui peut frapper n'importe qui" et pour laquelle "il n'existe aucun traitement", selon sa famille.

Depuis, le comédien a fait une rare apparition dans les rues de Santa Monica où des paparazzis l'ont photographié, ce qui a provoqué la colère de sa compagne Emma Heming Willis. L'épouse de l'acteur leur a demandé de ne pas perturber sa tranquillité et de garder leurs distances.

Bruce Willis ©Instagram

Une vidéo touchante partagée par Demi Moore

Ce dimanche 19 mars 2023, la star a fêté son 68e anniversaire. L'occasion pour son ex-femme Demi Moore de partager sur Instagram une vidéo émouvante, sur laquelle Bruce Willis souffle ses bougies, tout sourire et entouré des siens. En légende, la comédienne a écrit :

Joyeux anniversaire BW ! Tellement heureuse que nous ayons pu le fêter aujourd'hui. Je t'aime et j'aime notre famille. Merci à tous pour l'amour et les voeux chaleureux.

Une publication qui a logiquement touché les internautes et de nombreuses célébrités, parmi lesquelles Rosanna Arquette, Don Johnson, Jaimie Alexander ou encore Selma Blair.