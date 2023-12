Les films d'auteur les plus attendus au cinéma en 2024

Chaque jour de la semaine, découvrez les films qui sortiront dans les salles de cinéma en 2024. Aujourd'hui, on s'attaque aux films d'auteur. Des films taillés pour les Oscars, mais aussi des projets très attendus qui n'ont pas encore de date de sortie confirmée.

Des grandes performances d'actrices pour commencer 2024

Si les blockbusters, les films d'horreurs et les films d'animation réservent du lourd en 2024, il y aura aussi de quoi faire avec des films d'auteur pour le moins variés. Et comme chaque année, le début d'année sera l'occasion de voir arriver chez nous des films taillés pour les Oscars. Rien qu'au mois de janvier, quatre films pourraient se retrouver en compétition lors de la prestigieuse cérémonie américaine. Le 5 janvier on aura ainsi Priscilla, le nouveau film de Sofia Coppola sur Priscilla Presley, qui pourrait permettre à Cailee Spaeny d'être nommée à l'Oscar de la meilleure actrice.

Cailee Spaeny - Priscilla ©ARP Selection

Mais il y aura certainement une forte compétition cette année puisqu'Emma Stone apparaît également grandiose dans Pauvres créatures (17 janvier), sorte de relecture de Frankenstein signée Yorgos Lanthimos. Sans oublier Natalie Portman et Julianne Moore, elles aussi remarquables dans May December (24 janvier) de Todd Haynes.

Enfin, notons la sortie le 31 janvier de La Zone d'intérêt, le film choc de Jonathan Glazer qui fait parler de lui depuis le dernier Festival de Cannes.

Les nouveaux films de Bong Joon-ho et Alex Garland

Le deuxième trimestre sera aussi bien fourni avec un nouveau film de Bong Joon-ho (27 mars), qui, après Parasite, est revenu à une production en langue anglaise avec Mickey 17 porté par Robert Pattinson. Suivrons ensuite Drive-Away Dolls (10 avril), comédie noire d'Ethan Coen, le biopic sur Amy Winehouse Back to Black (24 avril) ainsi que Civil War (24 avril). Pour celui-ci, Alex Garland a imaginé un futur proche où les États-Unis se retrouvent au bord de l'effondrement, en pleine guerre civile. À la vue de la bande-annonce, on peut s'attendre à un film majeur de 2024.

Un grand western en deux parties, et des films à dater

Enfin, bien qu'ils ne soient pas encore datés en France, on attend beaucoup Horizon: An American Saga, un grand western en deux parties de Kevin Costner qui nous racontera une partie de l'Histoire de l'Amérique. Sur une période de 15 ans, il sera question de l'avant et de l'après de la Guerre de Sécession. Un projet très ambitieux qui marquera à n'en pas douter l'été.

Et toujours du côté des films qui n'ont pas encore de date de sortie, mais qui pourraient se dévoiler d'ici la fin d'année 2024, il y a évidemment le Megalopolis de Francis Ford Coppola et Hope de Na Hong-jin, le réalisateur sud-coréen de The Strangers qui réunira Michael Fassbender et Alicia Vikander. Mais aussi The Way of the Wind, le prochain film de Terrence Malick sur la vie de Jésus et qui, aux dernières nouvelles, serait actuellement en montage.

La liste des films d'auteur attendus en 2024