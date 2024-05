Quand voir en salles la Palme d'or et les autres films récompensés au Festival de Cannes 2024 ?

"Anora" de Sean Baker a remporté la Palme d'or lors du "77e Festival de Cannes". Découvrez quand le film sortira dans les salles françaises, ainsi que les autres films récompensés.

Festival de Cannes : quand voir la Palme d'or au cinéma ?

Le 77e Festival de Cannes s'est terminé le samedi 25 mai 2024 avec une cérémonie de clôture bien menée par Camille Cottin en maîtresse de cérémonie. Après une dizaine de jours durant lesquels le Jury présidé par Greta Gerwig a pu découvrir tous les films en compétition, il restait à remettre les prix et la fameuse Palme d'or. C'est ainsi Anora de Sean Baker qui a succédé à Anatomie d'une chute en recevant cette récompense. Le film devient ainsi la première Palme d'or américaine depuis Tree of Life en 2011. Les détails sur le palmarès sont à retrouver dans notre article.

Mais alors que le Festival de Cannes réunit principalement des professionnels du cinéma et la presse, le grand public devra patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir cette nouvelle Palme d'or. En effet, Anora sera distribué en France par Le Pacte, mais n'a pas encore de date de sortie. C'est également le cas de The Substance, le body horror avec Demi Moore et Margaret Qualley, qui a remporté le Prix du scénario. Le long-métrage est daté pour le 20 septembre 2024 aux États-Unis, mais rien n'a été communiqué pour la France pour le moment.

Les films primés et datés en France

L'inconnu demeure aussi pour Les Graines du figuier sauvage (Prix spécial du jury) et Grand tour (Prix de la mise en scène). Par contre, deux films primés arriveront bientôt dans nos salles, dès cet été. C'est le cas de Kinds of Kindness, nouveau film de Yorgos Lanthimos après Pauvres créatures, qui réunit Emma Stone, Margaret Qualley et Jesse Plemons. Ce dernier a remporté le Prix d'interprétation masculine pour sa performance, qui sera à découvrir au cinéma le 26 juin.

Après cela, c'est le Prix d'interprétation féminine qui sera à l'honneur dans les salles françaises. Le 21 août, le public pourra voir Emilia Perez de Jacques Audiard. Pour ce film (voir notre avis), également récompensé du Prix du Jury, l'ensemble du casting féminin a été primé : Karla Sofía Gascón, Zoe Saldaña, Selena Gomez et Adriana Paz.

Emilia Perez ©Pathé

Enfin, quelques semaines plus tard, sortira All We Imagine As Light un film franco-indien sur l'identité et l'amitié féminine à Mumbai, qui a été récompensé du Grand Prix. Il s'agissait du premier film indien en compétition au Festival de Cannes depuis 30 ans, et il sera à découvrir le 2 octobre.

D'autres sorties à retenir et les reprises des autres sections

D'autres films présentés lors du 77e Festival de Cannes ont marqué les esprits. Qu'ils soient hors compétition ou dans des sections annexes. Parmi ceux-là, on retient d'abord Horizon : Une saga américaine, Chapitre 1, l'ambitieux western de Kevin Costner qui sortira en France le 3 juillet. Soit une semaine après un autre gros projet, cette fois français : Le Comte de Monte-Cristo. Le long-métrage porté par Pierre Niney sera au cinéma dès le 28 juin. Viendra ensuite L'Amour ouf (16 octobre) de Gilles Lellouche. Enfin, on vous conseille aussi de noter dans vos agendas les sorties de Maria avec Anamaria Vartolomei (19 juin) et de la Palme Dog, Le Procès du chien (11 septembre), qui nous ont convaincu.

Enfin, sachez que de nombreux films présentés au 77e Festival de Cannes seront proposés en avant-première au public dans une poignée de salles. Ainsi se tiendra, à Paris et en banlieue parisienne, la reprise de la Quinzaine des Cinéastes du 5 au 16 juin. La sélection Un Certain Regard sera, elle, à découvrir du 29 mai au 4 juin au cinéma parisien L'Arlequin, et du 29 mai au 3 juin au MK2 Quai de Seine. Et pour ce qui est de la Semaine de la critique, c'est à la Cinémathèque française que cela se passera, du 5 au 10 juin.