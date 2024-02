Ce soir à la TV : ce film très critiqué que Kristen Stewart regrette d'avoir fait

Ce soir, TFX diffuse le film d'action "Charlie's Angels", une relecture moderne de "Charlie et ses drôles de dames", avec Kristen Stewart en tête d'affiche. Un reboot que la comédienne a avoué avoir "détesté faire".

Charlie's Angels : un des gros échecs de 2019

En 2019, sous la houlette d'Elizabeth Banks, Hollywood décide de donner un nouveau souffle à la saga Charlie's Angels, une série culte des années 1970 qui avait déjà connu une première adaptation cinématographique en 2000 avec Drew Barrymore, Cameron Diaz et Lucy Liu. Ce reboot, porté par Kristen Stewart, Naomi Scott et Ella Balinska, promettait de moderniser l'univers des Anges avec une touche féministe marquée, notamment en introduisant un personnage traditionnellement masculin, Bosley, joué par Elizabeth Banks elle-même.

L'histoire nous plongeait au cœur d'une mission périlleuse où les trois "anges" devaient empêcher une technologie révolutionnaire, mais dangereuse de tomber entre les mains de criminels.

Malgré les espoirs et l'enthousiasme notamment générés par le casting, le film ne parvient pas à convaincre. Avec seulement 73 millions de dollars de recettes pour un budget de 48 millions, le film est considéré comme un échec commercial. Plus accablant encore, les critiques, tant professionnelles que publiques, sont désastreuses.

Les mots durs, mais honnêtes de Kristen Stewart

Quatre ans après la sortie de Charlie's Angels, Kristen Stewart s'était confiée à ce sujet lors d'une interview donnée à Variety en janvier dernier. Ainsi, elle avait déclaré avoir "détesté faire ce film", et en avait profité pour déclarer son amour au film original avec Cameron Diaz, Lucy Liu et Drew Barrymore, en précisant qu'il ne fallait pas "toucher" à ce long-métrage culte pour toute une génération de spectateurs.

Une prise de parole honnête de la part de Kristen Stewart, qui a toujours été particulièrement lucide sur ses choix de carrière, comme dernièrement, en revenant sur les coulisses de la saga Twilight.

On la retrouvera prochainement à l'affiche de deux films indépendants américains : Love Lies Bleeding de Rose Glass, qui a été récemment présenté aux festivals de Sundance et de Berlin, puis Love Me, un film de science-fiction, dans lequel elle partage l'affiche avec Steven Yeun.