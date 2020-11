Channing Tatum retrouve les réalisateurs de 21 Jump Street pour un film de monstres

Le duo Phil Lord / Chris Miller retrouve Channing Tatum pour un nouveau projet, six années après la suite de "21 Jump Street". Universal compte sur le trio pour s'occuper d'un de ses monstres mythiques, le studio voulant toujours plus réactiver ses figures horrifiques.

Après 21 Jump Street, Channing Tatum retrouve Lord et Miller

Phil Lord et Christopher Miller sont des auteurs que les amoureux de pop culture ne peuvent que porter dans leur cœur. Le duo fait des miracles avec tout ce à quoi il touche. Que ce soit en s'emparant des LEGO pour des films délirants, en offrant à Spider-Man une aventure animée acclamée avec New Generation ou en envoyant des flics au lycée dans 21 Jump Street. Ce long-métrage et sa suite doivent leur réussite autant au duo derrière la caméra que devant. Jonah Hill et Channing Tatum s'amusent comme des petits fous, et nous avec ! 22 Jump Street date de 2014 et Lord / Miller ont depuis encore plus gagné en popularité. Ils s'apprêtent à retrouver Channing Tatum pour un nouveau projet, si l'on en croit Deadline.

Copyright Sony

Universal compte sur eux pour s'occuper d'un film sur l'un des Universal Monsters. Vous savez, ces figures comme L'Homme Invisible, Frankenstein ou Le Loup-Garou. Ils ont eu leur heure de gloire entre les années 30 et 60. Le studio a tenté de les ramener avec un Dark Universe, mais l'entreprise a cessé après un seul film. Cependant, le succès de Invisible Man montre qu'il y a des choses à faire en inventant des histoires séparées. Universal travaille dans le bon sens en confiant ses créatures à des scénaristes/réalisateurs différents, pour qu'ils injectent leur personnalité.

Le média n'est pas dans la capacité de dévoiler le monstre qui sera présent dans le film. De ce que l'on sait, le traitement se veut moderne et Channing Tatum tiendra le rôle principal. Lord et Miller seront normalement à la mise en scène, pour s'occuper d'un script écrit par Wes Tooke, sur une idée originale de Reid Carolin. La bonne nouvelle à retenir, c'est quand même que les réalisateurs vont retravailler avec un acteur qu'ils ont su exploiter à la perfection dans leurs comédies d'action. Dommage que Jonah Hill ne soit pas aussi inclus dans l'affaire...

Focus sur les films Universal Monsters en préparation

Pour essayer de comprendre quel monstre peut être concerné, il faut déjà faire un petit bilan des projets qui sont connus. À commencer par un nouveau Wolfman, avec Ryan Gosling dans le premier rôle. C'est Leigh Whannell, responsable de la réussite d'Invisible Man, qui devrait se charger de la mise en scène. La Fiancée de Frankenstein aura aussi son film, d'après un scénario développé par Amy Pascal et David Koepp. Le réalisateur Paul Feig planche de son côté sur un projet titré Dark Army, qui doit rassembler plusieurs monstres à l'écran. Dexter Fletcher aura un travail plus simple en dirigeant un film sur le serviteur de Dracula. La célèbre vampire, justement, aura aussi son film ! On n'oublie pas pour finir que James Wan serait à la production d'un reboot de Frankenstein et qu'un film pour jeune public dénommé Little Monsters est en développement.

Maintenant qu'on a dit ça, qui reste-t-il ? Un film La Momie est envisageable, pour effacer l'échec de la version avec Tom Cruise à l'origine du Dark Universe. C'est l'une des seules figures majeures des Universal Monsters qui n'est pas concernée par un projet. Le Fantôme de l'Opéra et L'Étrange créature du lac noir peuvent aussi prétendre à obtenir un reboot. Moins populaire, le film Tarantula ! avec ses grosses araignées n'est pas exclu d'avoir une relecture actuelle. On a hâte de savoir dans quoi Lord et Miller vont s'engager.