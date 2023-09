Chris Evans bientôt de retour dans le MCU ? Il répond

Pendant des années Chris Evans a incarné Captain America dans le Marvel Cinematic Universe (MCU). L'acteur a une nouvelle fois été interrogé sur la possibilité de reprendre ce rôle qui lui colle à la peau.

Chris Evans, le Captain America du MCU

Même s'il compte bon nombre de rôles, Chris Evans restera à jamais pour les fans Marvel l'interprète de Captain America. Un personnage qu'il a incarné dès 2011 avec Captain America : First Avenger. Mais huit ans plus tard, et après pas moins de huit autres apparitions dans le costume du super-héros, l'acteur a rendu son célèbre bouclier à la fin d'Avengers : Endgame (2019).

Un final émouvant pour les fans qui ont vu une page se tourner. Steve Rogers étant l'un des Avengers les plus importants avec Tony Stark (Robert Downey Jr.), alias Iron Man, qui a aussi eu droit à des adieux bouleversants.

Chris Evans - Avengers Endgame ©Marvel

Mais est-ce vraiment la fin du Steve Rogers qu'on connaît ? Ou bien Chris Evans pourrait-il un jour reprendre son rôle de Captain America ? Déjà par le passé il avait été annoncé que Marvel négociait avec l'acteur pour un éventuel retour. Une information qui date de 2021, et sur laquelle rien n'a été confirmé depuis. Ce serait même plutôt le contraire à en croire les mots de l'acteur en 2022, qui estimait que ce n'était pas à l'ordre du jour.

Un retour chez Marvel ?

Un an plus tard, GQ a une fois de plus interrogé Chris Evans sur ce sujet dans une longue interview. Le comédien s'est, cette fois, davantage exprimé sur la question, gardant une porte ouverte tout en semblant vraiment décidé à ne pas revenir pour de mauvaises raisons.

(S'il reviendra un jour chez Marvel) Oui, peut-être. Je ne dirai jamais jamais, simplement parce que c'était une expérience merveilleuse. Aussi, je suis aussi très attaché à ce qui a été fait. C'est quelque chose dont je suis très fier. (...) Je ne voudrais pas revenir et donner l'impression que c'est pour de l'argent et que cela ne corresponde pas aux attentes (...) Donc, ce n'est pas pour tout de suite.

Il ne faut donc pas espérer revoir Chris Evans dans le costume de Captain America pour l'instant. Mais surtout, l'acteur précise ensuite qu'il pourrait même prendre un peu de recul sur son métier et tourner moins pour pouvoir profiter de sa vie. Ce qui limiterait encore plus un retour pour un tel rôle qui demande un réel investissement.

J'espère vraiment jouer un peu moins dans ma vie. J'ai beaucoup d'autres centres d'intérêt. (...) J'aime les choses autonomes. J'aimerais fumer un joint, mettre de la musique et me mettre à la poterie. Vous voyez ce que je veux dire ? Comme Seth Rogen.

La comparaison à Seth Rogen a de quoi amuser, mais on comprend le désir de l'acteur de ralentir. Il est d'ailleurs conscient de la chance qu'il a de pouvoir prendre ce genre de décision, étant suffisamment à l'aise financièrement. Dans tous les cas, il semblerait que le métier d'acteur ne soit plus sa première motivation, comme il l'explique en disant que "parfois, lire un scénario est la dernière chose (qu'il) veux faire".

Chris Evans d'accord avec Quentin Tarantino

En plus d'annoncer sa volonté de prendre du recul, Chris Evans a donné son opinion sur son implication dans les films Marvel, rebondissant à des déclarations de Quentin Tarantino. Le cinéaste avait en effet affirmé que, pour lui, les acteurs des films Marvel ne sont pas des stars. Mais que les stars sont leurs personnages.

Une vision partagée par Chris Evans, décidément très conscient de lui-même en tant qu'acteur. En plus de noter qu'il n'a pas d'Oscar et d'estimer qu'il n'est pas au niveau de certains acteurs au sommet du métier, le comédien admet que la star de ces films Marvel est bien souvent le personnage. Et c'est justement ce qu'il lui convient, car cela lui permet de ne pas ressentir toute la pression.

C'est ce qui fait la beauté des films Marvel. Vous n'avez jamais à être au premier plan. Même dans vos propres films. Quentin Tarantino l'a dit récemment et je me suis dit, il a raison. Le personnage est la star. Vous êtes là, mais vous n'en ressentez pas le poids.

Chris Evans n'a donc aucun regret en semble bien décidé à aller de l'avant. On le retrouvera prochainement dans Marchands de douleur, le nouveau film de David Yates, réalisateur entre autres de la saga Les Animaux fantastiques. Le long-métrage sortira sur Netflix le 27 octobre.