Christopher Nolan est impressionné par Taylor Swift

La sortie du concert-filmé de Taylor Swift est un carton incroyable au box-office. De quoi impressionner Christopher Nolan en raison de la distribution non conventionnelle.

Après Oppenheimer, le phénomène Taylor Swift

Christopher Nolan est l'un des réalisateurs les plus importants actuellement à Hollywood. Son dernier film Oppenheimer a engrangé presque 1 milliard de dollars de recettes dans le monde. Un score impressionnant et que peu de personnes attendaient. Car en proposant un film de trois heures, en partie en noir et blanc, et sur une personnalité scientifique loin d'être connue du grand public avant cela, on ne peut pas dire que le cinéaste avait coché les cases des blockbusters habituels.

Mais c'est tant mieux, car comme l'ont noté d'autres réalisateurs, ce succès (et celui de Barbie) donne de l'espoir pour voir émerger un cinéma différent. Cependant, il n'y a pas que ce cas qui pourrait amener les studios à réfléchir. C'est du moins ce que pense Christopher Nolan en voyant Taylor Swift exploser le box-office américain.

Taylor Swift The Eras Tour ©Taylor Swift Productions

La chanteuse a en effet sorti The Eras Tour, un concert filmé qui est proposé dans les salles depuis le 13 octobre. Rien de bien nouveau, puisqu'on peut souvent voir ce genre d'événement musical au cinéma. Sauf que pour Tailor Swift, les chiffres sont monumentaux.

La chanteuse plus forte que les studios

Déjà les préventes annonçaient un premier week-end plus important que certains films de super-héros Marvel. Puis les premiers chiffres sont tombés avec une ouverture à plus de 100 millions de dollars, et le film a commencé à battre des records. Lors d'une discussion au sujet d'Oppenheimer, Christopher Nolan s'est attardé sur ce phénomène Taylor Swift et s'est dit impressionné. Car la sortie de ce concert filmé ne s'est pas fait de manière traditionnelle avec un studio derrière.

Taylor Swift est sur le point de prouver quelque chose aux studios. Car son concert filmé n'est pas distribué par les studios. Il est distribué par le propriétaire de salles, AMC, et il va rapporter énormément d'argent. Il s'agit d'un format, d'une façon de voir les choses et de partager des histoires ou des expériences qui est incroyablement précieuse. Et s'ils (les studios) n'en veulent pas, quelqu'un d'autre le fera. C'est la vérité.

Comme le précise Deadline, Tailor Swift devrait récupérer 57% d'un billet en moyenne à 19,89$ (aux États-Unis). Un pourcentage qui, habituellement, revient au distributeur et donc les studios que pointe Christopher Nolan. De plus, le succès de cette sortie est d'autant plus impressionnant que la chanteuse, souhaitant faire vivre une vraie expérience de groupe, a imposé que son film n'ait pas de séance tous les jours de la semaine. Une restriction qui force le public à se concentrer sur un nombre limité de séances mais qui n'a visiblement pas posé problème.