Christopher Nolan met les choses au clair sur ses conditions de tournage

L'exigeant Christopher Nolan serait-il un tyran durant ses tournages ? Des récentes déclarations de l'actrice Anna Hathaway ont permis d'avoir un aperçu des conditions dans lesquelles doivent travailler ses équipes. Le réalisateur répond à cette petite polémique et donne sa version.

Clarification de Christopher Nolan sur le Chaise-gate

On savait Christopher Nolan brillant et très pointilleux. Mais quand Anne Hathaway a fait une drôle de confession sur son expérience avec lui, on a quelque peu trouvé son comportement exagéré. D'après l'actrice, les chaises ne seraient pas autorisées sur le plateau car elles pourraient donner envie aux gens de s'asseoir et, donc, de moins travailler. Aussi fort que Christopher Nolan puisse être, cette méthode laisserait à désirer. Largement relayés dans la presse, les propos débouchent désormais sur une réaction du metteur en scène, qui donne sa version des faits par le biais d'un communiqué officiel rédigé par son porte-parole et publié chez Indiewire :

Pour information, les seules choses bannies sur les tournages sont les téléphones (pas toujours avec succès) et les cigarettes (avec beaucoup de succès). Les chaises auxquelles Anne faisait référence sont celles placées autour du moniteur pour les réalisateurs, allouées sur une base hiérarchique et pas nécessaire physiquement. Chris décide de ne pas s'en servir mais il n'a jamais interdit aucune chaise sur le plateau. Le casting et l'équipe peuvent s'asseoir où et quand ils le veulent et ils le font souvent.

Une justification qui est très éloignée des dires d'Anne Hathaway et elle tombe même un peu à côté, car l'actrice n'avancerait pas ça sans savoir de quoi elle parle. On rappellera qu'elle a tourné avec Christopher Nolan sur deux films (Interstellar et The Dark Knight Rises) et qu'elle doit parler en relatant ses expériences. Sincèrement, difficile de l'imaginer mentir pour provoquer un buzz inutile. Il doit y avoir un peu de vérité, non ? En l'absence de preuves, on se privera de se ranger d'un côté ou de l'autre. Il faudrait que d'autres voix s'élèvent pour aller dans un des deux sens.

Christopher Nolan nous donne rendez-vous en août

Quoi qu'il en soit, même si ce "Chaise-gate" était confirmé, ce ne serait pas la première fois qu'un grand metteur en scène imposerait des règles pour permettre à sa vision de se concrétiser lors de la production. Nous n'aurons pas le fin mot de l'histoire et la seule chose que l'on peut faire, c'est d'attendre la sortie de Tenet, le nouveau long-métrage de Christopher Nolan, qui est désormais attendu sur nos écrans le 12 août prochain. Et là aussi le tournage a désarçonné le casting. Pas pour une histoire de chaises mais parce que les différents acteurs n'ont pas vraiment compris dans quoi ils étaient en train de jouer. Robert Pattinson et John David Washington n'ont pas tout compris, quand Kenneth Branagh ne sait pas même quel est son rôle dans l'intrigue. ll n'y a pas à dire : tourner avec Christopher Nolan doit vous dépayser !